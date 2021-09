The Fuel Delivery lance sa mascotte de marque ‘Diesel Dude’

La start-up vise à se développer dans des villes clés telles que Kolkata, Hyderabad, Chennai, Jammu, Lucknow, Pune, Chandigarh, entre autres, au cours des 12 prochains mois.

La start-up de livraison de carburant porte-à-porte basée sur une application, The Fuel Delivery, a lancé sa mascotte de marque. La mascotte, nommée Diesel Dude, représente un expert amical, compétent, solidaire et engageant, a déclaré la société dans un communiqué. “C’est la personne de référence pour la livraison de carburant à domicile 24h/24 et 7j/7”, a-t-il ajouté.

Diesel Dude fera ses débuts en tant que chatbot et assistance téléphonique sur le site Web de l’entreprise ainsi que dans la section « FAQ », ainsi que les séries « Le saviez-vous » et « Facts and Myths » sur les réseaux sociaux. Il répondra aux questions des clients sur l’approvisionnement en carburant et résoudra leurs défis liés à l’approvisionnement en carburant, mis en évidence via les médias sociaux et les blogs, en temps réel. «Comme son nom l’indique, Diesel Dude est une solution fonceuse, conviviale, vivante et divertissante qui résonne avec la philosophie de notre marque consistant à fournir des produits de qualité à tout moment, n’importe où, avec une facilité et une sécurité maximales. Diesel Dude est notre effort pour faire un pas en avant dans le service client et rester connecté avec eux en temps réel alors que nous essayons d’étendre notre présence à travers l’Inde », a déclaré Rakshit Mathur, fondateur et PDG de The Fuel Delivery. Selon l’entreprise, la mascotte représente les aspects suivants de la vision et de la philosophie de base de la marque : commodité totale, carburant de qualité, pas de vol de carburant, sécurité et coûts totaux de possession.

Le développement intervient alors que The Fuel Delivery étend sa présence à travers l’Inde. La start-up vise à se développer dans des villes clés telles que Kolkata, Hyderabad, Chennai, Jammu, Lucknow, Pune, Chandigarh, entre autres, au cours des 12 prochains mois.

Fondée en 2020, The Fuel Delivery est actuellement opérationnelle à Delhi NCR et a également lancé ses opérations à Mumbai en 2021. Les services de Fuel Delivery sont disponibles via une application à la demande basée sur un délai de livraison prédéfini ainsi que sur une livraison express, et préférence d’emplacement. La société avait également annoncé la signature d’un « accord commercial pour l’ensemble de l’Inde » avec la société pétrolière d’État Indian Oil Corporation Limited (IOCL). L’accord de niveau de service permet à The Fuel Delivery d’offrir la livraison à domicile de diesel partout en Inde.

Lire aussi : HomeLane dévoile une campagne de mèmes mettant en vedette MS Dhoni

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.