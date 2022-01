‘The Gallery’ est un thriller d’action en direct qui espère faire revivre le genre FMV sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Piège de nuit et Bandersnatch fans, réjouissez-vous : le genre FMV n’est pas mort. En fait, c’est maintenant plus fastueux que jamais, avec l’annonce du premier jeu d’Aviary Studios, La galerie, à venir sur Nintendo Switch en avril.

The Gallery, un jeu de « choisissez votre propre destin » « en partie thriller d’otage, en partie drame social », se déroule en 1981 et 2021, alors qu’un conservateur d’art est pris en otage par un portraitiste qui veut les peindre – et menace de faire exploser une bombe s’ils sont interrompus de quelque façon que ce soit.

Le casting de The Gallery comprend quelques noms et visages que vous connaissez peut-être :

George Blagden (Versailles et Vikings)

Anna Popplewell (Les chroniques de Narnia)

Kara Tointon (M. Selfridge et Eastenders)

Racine de Rébecca (Le Gambit de la Reine)

Richard Fleeshman (L’homme de sable et Rue du Couronnement)

Shannon Tarbet (Tuer Eve et J’aime Sarah)

Fehinti Balogun (Je peux te détruire)

Le jeu sortira également simultanément dans les cinémas du Royaume-Uni, où le public pourra voter à la majorité (avec des bâtons lumineux, à en juger par l’apparence des choses) pour décider quel choix faire, et sur les plateformes de streaming numériques et en ligne. Il y aura une version linéaire avec les choix supprimés disponibles pour regarder à la télévision.

La galerie est apparemment le « premier de la série » de jeux FMV – ou « interactivisions » – que Aviary Studios envisage de créer. Le réalisateur, Paul Raschid, a également écrit et réalisé plusieurs autres jeux FMV, comme Deathtrap Dungeon et The Complex, tous deux sur Switch, et dont le premier devrait sortir cette année.

Envie de revivre vos souvenirs FMV des années 90 ? Faites le nous savoir dans les commentaires.