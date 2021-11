The Game Awards 2021 : Deathloop, Ratchet & Clank : Rift Apart, It Takes Two et Psychonauts 2 en nomination

Nominés pour Les Game Awards 2021 ont été annoncés avec Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two et Psychonauts 2 en tête du peloton.

Les nominés pour le jeu de l’année de cette année sont Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart et Resident Evil Village.

Dans la catégorie Meilleure performance, les nominés incluent Giancarlo Esposito de Far Cry 6, Jason E. Kelley et Ozioma Akagha de Deathloop, Erika Mori de Life is Strange: True Colors et Maggie Robertson de Resident Evil Village.

Cette année, Xbox Game Studios et Bethesda est l’éditeur le plus nominé avec 20 nominations, suivi de Sony Interactive Entertainment avec 11 nominations, et Square Enix et EA avec 10 nominations chacun.

Avec l’annonce des nominés, vous pouvez maintenant voter. De plus, vous pouvez aider à déterminer la catégorie « Meilleure équipe eSports » via les DM Twitter des Game Awards, ainsi que voter via le serveur Discord des Game Awards.

En 2020, les Game Awards ont vu 83 millions de diffusions en direct, en hausse de 84 % d’une année sur l’autre. Après être devenu tout virtuel l’année dernière, le spectacle reviendra sous forme de cérémonie en direct au Microsoft Theater le jeudi 9 décembre 2021, et il peut être visionné via 40 plateformes mondiales de vidéo, sociales et de jeux. Plus de détails sur les performances musicales supplémentaires, les présentateurs et la liste des premières mondiales de l’émission seront annoncés dans les semaines à venir.

Mettant en lumière les principaux jeux, studios et créations de 2020-2021, la liste des nominés de cette année comprend 107 jeux, individus, équipes et événements différents. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous. Les nominés sont sélectionnés par un jury mondial de plus de 100 publications médiatiques (dont nous !)

Nominés aux Game Awards 2021

Jeu de l’année

Deathloop (Arkane Studios/Bethesda) Il en faut deux (Hazelight Studios/EA) Metroid Dread (Mercury Steam/Nintendo) Psychonauts 2 (Double Fine/Xbox Game Studios) Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games/SIE) Resident Evil Village ( Capcom)

Meilleure direction de jeu

Deathloop, il faut deux retours Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur récit

Deathloop It Takes Tw Life is Strange: True Colors Marvel’s Guardians of the Galaxy Psychonauts 2

Meilleure direction artistique

The Artful Escape Deathloop Kena: Bridge of Spirits Psychonauts 2 Ratchet & Clanl: Rift Apart

Meilleure partition et musique

The Artful Escape Cyberpunk 2077 Deathloop Marvel’s Guardians of the Galaxy Nier Replicant

Meilleure conception audio

Deathloop Forza Horizon 5 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Returnal

Meilleure performance

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen – Life is Strange: True Colors Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo – Far Cry 6 Jason E. Kelley dans le rôle de Colt Vahn – Deathloop Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu – Resident Evil Village Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake – Deathloop

Jeux d’impact

Avant vos yeux Boyfriend Dungeon Chicorée La vie est étrange: les vraies couleurs ne sont plus à la maison

Meilleur en cours

Apex Legends Call of Duty: Warzone Final Fantasy 14 Online Fortnite Genshin Impact

Meilleur indé

12 Minutes Death’s Door Kena : Héros de la boucle de cryptage du pont des esprits

Meilleur jeu mobile

Fantasian Genshin Impact League of Legends: Wild Rift Marvel Future Revolution Pokemon Unite

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends Destiny 2 Final Fantasy 14 Online Fortnite No Man’s Sky

Innovation en matière d’accessibilité

Far Cry 6 Forza Horizon 5 Marvel’s Guardians of the Galaxy Ratchet & Clank: Rift Apart The Vale: Shadow of the Crown

Meilleur AR/VR

Hitman 3 Je m’attends à ce que tu meures 2 Lone Echo 2 Resident Evil 4 Sniper Elite VR

Meilleur jeu d’action

Retour 4 Blood Chivalry 2 Deathloop Far Cry 6 Returnal

Meilleure aventure d’action

Marvel’s Guardians of the Galaxy Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Meilleur jeu de rôle

Cyberpunk Monster Hunter Rise Scarlet Nexus Shin Megami Tensei 5 Tales of Arise

Meilleur combat

Demon Slayer -Kimetsu No Yaiba – The Hinokami Chronicles Guilty Gear Strive Melty Blood – Type Lumina Nickelodeon All-Star Brawl Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Meilleure famille

Il faut deux superstars de Mario Party Nouveau Pokemon Snap Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Warioware: Get it Together

Meilleur Sim/Stratégie

Age of Empires 4 Evil Genius 2: World Domination Humankind Inscryption Meilleur Sports/Racing Microsoft Flight Simulator

Meilleur multijoueur

F1 2021 FIFA 22 Forza Horizon 5 Hot Wheel Unleashed Rider Republic

Meilleur premier indé

Kena: Bridge of Spirits Sable L’évasion artistique La cité oubliée Valheim

Jeu le plus attendu

Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild Starfield

Meilleur créateur de contenu de l’année

Rêve Fuslie Gaules Ibai TheGrefg

Meilleur jeu d’eSport

Call of Duty CS:GO DOTA 2 League of Legends Valorant

Meilleur athlète eSport

Chris « Simp » Lehr Heo « ShowMaker » Su Magomed « Collapse » Khalilov Oleksandr « s1mple » Kostyliev Tyson « TenZ » Ngo

Meilleure équipe eSport

Atlanta FaZe (COD) DWG KIA (LOL) Natus Vincere (CS:GO) Sentinels (Valorant) Esprit d’équipe (DOTA2)

Meilleur coach eSport

Airat « Silent » Gaziev Andrey « ENGH » Sholokhov Andrii « B1ad3 » Horodenskyi James « Crowder » Crowder Kim « kkOma » Jeong-gyun

Meilleur événement eSport

2021 League of Legends World Championship PGL Major Stockholm 2021 PUBG Mobile Global Championship 2020 The International 2021 Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters