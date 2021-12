The Game Awards 2021 : où et quand regarder les Game Awards

Nous savons déjà quelques choses sur le projet animalier de Geoff Keighley, The Game Awards, comme le fait qu’il s’agira d’un événement en personne, avec une performance musicale de Sting, et une première mondiale passionnante qui est en préparation depuis deux et un an et demi. Nous avons également les nominations, qui incluent une poignée de jeux sur Switch, comme Metroid Dread, Death’s Door et même le dernier WarioWare.

Mais si vous vous demandez comment regarder les Game Awards, quand c’est ou combien de temps ça va durer, nous avons ce qu’il vous faut.

Sur cette page:

Quand sont les Game Awards 2021 ?Où puis-je regarder les Game Awards 2021 ?Combien de temps dureront les Game Awards 2021 ?Quels jeux ont été nominés pour les Game Awards 2021 ?Quels jeux seront diffusés ou annoncés aux Game Awards 2021 ?Comment le vote fonctionne-t-il pour les Game Awards ?

Quand sont les Game Awards 2021 ?

Les Game Awards auront lieu le jeudi 9 décembre (le 10 pour toute personne à l’est des Amériques), en direct du Microsoft Theatre à LA, à 17h00 Pacifique. Voici les heures locales dans plusieurs fuseaux horaires :

Amérique du Nord (9 décembre)

17 h 00 HNP

18h HNR

19h CST

20 h HNE

21 h HNA

Europe (10 décembre)

1h00 GMT

2h CET

3h du matin EET

Asie & Océanie (10 décembre)

6h30 HIST

9h CST

9h AWST

10h JST

12h AEDT

14h NZDT

Où puis-je regarder les Game Awards 2021 ?

Les Game Awards seront diffusés sur YouTube et Twitch, qui peuvent tous deux être utilisés en mode natif sur Switch maintenant, si vous le souhaitez.

Quelle sera la durée des Game Awards 2021 ?

Le temps d’exécution n’a pas encore été confirmé, mais avec le pré-spectacle (qui vaut la peine d’être regardé, ils annoncent parfois des récompenses avant le spectacle), cela prendra probablement quelques heures. Les Game Awards 2020 duraient trois heures, par exemple. Ce sera une veille nocturne difficile pour ceux d’entre vous en Europe !

Quels jeux ont été nominés pour les Game Awards 2021 ?

Vous pouvez consulter la liste ici pour les nominés complets.

Mais spécifiquement pour la Switch et la Nintendo, les jeux suivants sont nominés :

Quels jeux seront diffusés ou annoncés aux Game Awards 2021 ?

Comme tu penses que nous aurions une idée ! Keighley et ses amis – et il semble considérer certains des plus grands noms de l’industrie comme ses amis – ont des choses secrètes pour le moment. Nous avons entendu des rumeurs, bien sûr : The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, qui est nominé pour le « Jeu le plus attendu », et peut-être en entendrons-nous davantage sur les jeux à venir comme Bayonetta 3 aussi.

Comment fonctionne le vote pour les Game Awards ?

N’oubliez pas de voter pour vos favoris dans chaque catégorie ! Les gagnants finaux seront désignés par un « vote mixte » : 90 % déterminé par le jury de vote et 10 % déterminé par le vote public des fans. Clôture des votes le mercredi 8 décembre à 18h PST. Vous pouvez consulter le jury ici – il est en grande partie composé de points de vente comme The Guardian, Eurogamer, etc., mais comme le dit la FAQ des Game Awards, « un bulletin de vote soumis aux Game Awards représente l’opinion collective de tout un point de vente . »

Regarderez-vous les Game Awards ? Est-ce à un moment ridicule où vous êtes ? Faites le nous savoir dans les commentaires!