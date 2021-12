The Game Awards 2021 : toute l’actualité et les bandes-annonces

C’est cette période de l’année : les Game Awards, un événement de trois heures où les récompenses se déroulent dans les coulisses des bandes-annonces et des révélations. Le spectacle de cette année a été chargé, avec des nouvelles couvrant tout, de Star Wars et The Expanse à Halo et Among Us. Nous avons même eu un nouveau Alan Wake. Aussi, Sting était là.

Si vous n’avez pas pu assister à l’émission en direct, voici toutes les annonces les plus importantes que vous avez manquées.

Explorez la matrice dans Unreal Engine

La dernière démo d’Epic pour Unreal Engine 5 n’est pas seulement une jolie cinématique, mais plutôt une fonctionnalité interactive que vous pouvez télécharger gratuitement dès maintenant sur une PlayStation 5. Mieux encore, c’est une chance d’explorer le monde cyberpunk de The Matrix avant la quatrième. la sortie du film plus tard ce mois-ci – sur laquelle nous avons également eu un nouveau regard ce soir. Pour encore plus, n’oubliez pas de consulter notre interview avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss.

Alan Wake 2 fait basculer la série dans l’horreur de la survie

L’une des plus grandes surprises a été qu’Alan Wake obtient une suite. Nous ne savons pas grand-chose à ce sujet, mais le directeur créatif Sam Lake dit que la série évoluera dans une direction d’horreur de survie.

Le créateur de Silent Hill revient avec Slitterhead



Bokeh Game Studio, une équipe dirigée par le créateur de Silent Hill Keiichiro Toyama, a taquiné un nouveau jeu extrêmement effrayant avec le titre tout aussi effrayant Slitterhead. C’est tellement effrayant que je ne peux pas intégrer la bande-annonce – regardez-la ici.

Elden Ring a toujours l’air incroyable

Nous avons déjà vu beaucoup d’Elden Ring – et nous en avons même joué un peu – mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas continuer à regarder des bandes-annonces. Le dernier est plus axé sur l’histoire que sur le gameplay, et rend l’attente du lancement du jeu en février encore plus difficile.

Un bon aperçu du jeu Suicide Squad

Cela fait longtemps que Rocksteady – le studio le plus connu pour la série de jeux Batman Arkham – a révélé qu’il travaillait sur un titre Suicide Squad, mais nous avons eu un nouveau regard sur Kill the Justice League grâce à une nouvelle bande-annonce. Le jeu devrait être lancé en 2022, ce qui en fait le premier nouveau jeu de Rocksteady depuis près de sept ans.

Wonder Woman obtient son propre jeu

Dans d’autres nouvelles de DC, Monolith Productions – l’équipe derrière La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor – crée un jeu Wonder Woman. Ce sera un jeu d’action à la troisième personne qui utilisera le célèbre « système de Némésis » du Mordor. Pas encore de mot sur la date de sortie ou les plateformes.

Final Fantasy VII Remake arrive enfin sur PC

Le remake anciennement exclusif à PlayStation du classique Final Fantasy VII arrive maintenant sur PC – et il arrive bientôt. Le port sortira le 16 décembre et ce sera la version améliorée d’Intergrade qui ornait auparavant la PS5.

Quantic Dream crée un jeu Star Wars

Quantic Dream, le studio à l’origine du jeu, disons, discutable Detroit : Become Human, est en train de créer un titre basé sur l’univers de Star Wars. Il s’appelle Eclipse, se déroule à l’époque de la Haute République et est décrit comme « un jeu d’action-aventure aux ramifications complexes qui peut être vécu de plusieurs manières et met le destin de plusieurs personnages jouables entre vos mains ». Aucun mot sur une fenêtre de sortie ou des plates-formes pour le moment.

Un nouveau trailer pour la série live-action Halo

Alors que tout le monde est accro à Halo Infinite, un autre ajout important à l’univers Halo arrive également. Aux Game Awards, nous avons eu notre premier vrai aperçu de l’émission télévisée Halo en direct qui arrivera à Paramount Plus au début de l’année prochaine.

Parmi nous arrive en VR

Vous pouvez déjà jouer au hit de déduction sociale Among Us sur un large éventail de plateformes, mais sa prochaine version propose quelque chose de différent : la réalité virtuelle. La nouvelle version est développée par le studio VR Schell Games (I Expect You to Die) et fera passer l’expérience d’un joli jeu 2D à une expérience 3D à la première personne. Aucun mot sur une date de sortie, mais cela arrive sur les casques Meta Quest, PlayStation VR et Steam VR.

Les jeux Google Play arrivent sur PC

Dans une annonce surprise, Google a teasé un nouvel outil qui permettra de jouer à des jeux Android depuis Google Play sur un PC. Nous n’avons pas encore beaucoup de détails, mais il devrait être disponible en 2022.

Une double dose de Sonic

En plus de la révélation surprise d’un nouveau jeu « zone ouverte » appelé Sonic Frontiers, la dernière tentative de faire un bon Sonic The Hedgehog en 3D, nous avons également eu un aperçu de la suite du film Sonic en direct de 2020 – y compris le premier regard (et écoute) d’Idris Elba en Knuckles.

Dune : Spice Wars est un spin-off de RTS

Le monde de Dune est sur le point de s’étendre avec Spice Wars, un jeu de stratégie en temps réel du développeur Shiro Games qui devrait être lancé en accès anticipé sur PC en 2022.

Une longue bande-annonce inconfortable pour Hellblade 2



La suite de Hellblade – un jeu terrifiant sur la folie – semble plus grande à presque tous égards, du monde que vous traverserez aux monstres effrayants que vous affronterez. En bref, cela a l’air terrifiant, mais vous pouvez avoir une bonne idée de l’expérience avec cette longue nouvelle bande-annonce.

L’expansion de Cuphead fait une nouvelle apparition

Cela fait longtemps que nous n’avons pas entendu parler du Studio MDHR de The Delicious Last Course, une grosse extension à venir pour le jeu de plateforme run-and-gun Cuphead. Maintenant, nous avons non seulement un nouveau look, mais une date de sortie : le DLC sera disponible le 30 juin 2022 sur toutes les plateformes sur lesquelles Cuphead est.

Un autre album relaxant de League of Legends

Cet été, Riot a sorti un album extrêmement cool rempli de musique sans droit d’auteur spécialement conçue pour les streamers. Maintenant, il sort son deuxième, basé sur le personnage de League Diana, qui comprend 43 pistes composées par 25 artistes différents. Il est désormais disponible en streaming sur des services tels que Spotify et Apple Music.

PUBG est désormais gratuit

Des années après sa sortie initiale, la bataille royale qui définit le genre PUBG est enfin libre de jouer. Le changement met le jeu sur un pied d’égalité avec des contemporains comme Fortnite et Apex Legends (ainsi que les retombées mobiles PUBG Mobile et PUBG: New State) et devrait contribuer grandement à maintenir la scène compétitive du jeu en vie pour les prochaines années.

Star Trek obtient une aventure de style Telltale

Dramatic Labs, un nouveau studio composé de vétérans du développeur de jeux d’aventure infortuné Telltale, utilise le même format choisissez votre propre aventure pour un prochain jeu Star trek. Cela s’appelle Resurgence, et le studio dit qu’il raconte une toute nouvelle histoire qui se déroule peu de temps après les événements de The Next Generation. Il devrait être lancé au printemps prochain sur Xbox, PlayStation et Epic Games Store.

… et Telltale crée un jeu d’étendue

Pendant ce temps, la version relancée de Telltale travaille également sur un titre de science-fiction, avec une nouvelle série basée sur The Expanse. Il est présenté comme une préquelle de la série Amazon Prime et est co-développé par le studio Life is Strange Deck Nine.

Thirsty Suitors a de fortes vibrations Scott Pilgrim

La dernière version du développeur de Falcon Age, Outerloop Games, s’appelle Thirsty Suitors et est décrite comme « un jeu d’action-aventure narratif qui aborde les thèmes de la dynamique familiale complexe, de la navigation dans des relations difficiles et de la découverte de soi-même ». Il a également de fortes vibrations Scott Pilgrim avec des combats contre des ex, ainsi que du skateboard à la Tony Hawk. Le jeu publié par Annapurna est répertorié comme « à venir » pour PC.

Dates de sortie pour Tunic, CrossfireX et Lost Ark



Parmi toutes les bandes-annonces et révélations se trouvaient quelques dates de sortie récemment annoncées. L’adorable tunique de type Zelda sortira le 16 mars sur Xbox et PC – et nous avons également une charmante nouvelle bande-annonce pour accompagner la date. CrossfireX, le prochain jeu de tir Xbox qui est une collaboration entre Smilegate et Remedy, fera ses débuts le 8 février. (Alors que Smilegate développait la partie multijoueur, Remedy s’occupait de la campagne solo.) Pendant ce temps, Lost Ark, un MMO publié par Amazon, sera disponible le 11 février sur Steam.