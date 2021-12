The Game Awards : pour quoi être excité ensuite | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Alan Wake II, Wonder Woman et Star Wars: Eclipse figuraient parmi les plus grandes révélations des Game Awards avec de nombreuses autres bandes-annonces présentant un nouveau gameplay pour les titres annoncés précédemment. Quelques-uns de ces titres sont Senua’s Saga: Hellblade II et Suicide Squad: Kill The Justice League.

Plus tard dans la vidéo, Persia parle de l’expérience Matrix Awakened Unreal 5 qui a également été annoncée aux Game Awards et qui est désormais jouable sur Xbox Series X|S et PS5.

Enfin, Phasmophobia introduit une nouvelle mise à jour qui est également disponible maintenant et qui ajoute de nouvelles possessions de malédiction, un nouveau type de fantôme et des mises à jour plus saisonnières.