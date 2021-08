The Game Of Life: Super Mario Edition est maintenant disponible, ne joue rien comme l’original

Un nouveau jeu de société de marque Nintendo a été annoncé : The Game of Life : Super Mario Edition. Le jeu de société est disponible dès maintenant et permet à deux à quatre joueurs de parcourir le Royaume Champignon en tant que Mario, Luigi, Peach et Yoshi.

Le Game of Life: Super Mario Edition partage le même mécanisme de rotation des roues que le Game of Life ordinaire, mais c’est là que s’arrêtent les similitudes. Au lieu que le jeu consiste à trouver un emploi, à se marier, à avoir des enfants et à prendre sa retraite, il s’agit de rassembler suffisamment d’étoiles et de bonus pour battre Bowser en tant que boss final. Les joueurs s’affronteront dans de petits mini-jeux comme Rock, Paper, Scissors et Thumb Wars afin de gagner des pièces, qui peuvent être utilisées pour acheter des étoiles.

Galerie

Les étoiles donnent aux joueurs un point supplémentaire en plus de leur total de tours lorsqu’ils affrontent Bowser à la fin de la partie. Les joueurs doivent tourner plus haut qu’un 12 pour vaincre Bowser et gagner la partie.

Cependant, The Game of Life: Super Mario Edition est disponible chez Target pour 29 USD; il est épuisé en ce moment. Il y a eu récemment d’autres jeux de société de marque Nintendo, y compris la version Animal Crossing: New Horizons de Monopoly publiée le mois dernier.