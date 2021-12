The Gaming Rs : Récompenses de fin d’année 2021

Bonjour à tous et bienvenue dans une autre édition des Gaming Rs ! Cette semaine, je ferai quelque chose d’un peu différent et je remettrai mes récompenses de fin d’année, le droit étant les jeux de cette année qui m’ont vraiment impressionné, le mauvais étant les jeux qui m’ont vraiment déçu et le ridicule étant le jeux avec lesquels j’aurais aimé ne pas avoir pris la peine de perdre mon temps ! J’ai pu jouer à une quantité décente de jeux cette année, mais ils ont presque tous été sur Xbox, donc si j’ai laissé des exclusivités Playstation, je m’excuse, mais j’ai concentré mon jeu sur ma série S !

Sans plus attendre, continuons le spectacle !

COMMENTAIRES

La semaine dernière a été un peu retardée, mais nous avons parlé d’un tas de choses, dont une fusillade dans une école « inspirée » de Fallout 4, un concurrent de Sony Gamepass et Titanfall qui se referme définitivement. Nous allons lancer les choses avec Tally Whacker.

Je suis un fan de Xbox et je le serai toujours après qu’il ait été confirmé que les nouveaux Fallouts et Elder Scrolls ne viendront que sur Xbox. Je veux dire, je suppose que c’était le plan d’un milliard de dollars, mais les gars de PS l’ont juré jusqu’à maintenant. J’aime aussi beaucoup mieux le matériel Xbox. Cela dit, Fallout 3, New Vegas, 4, Oblivion et Skyrim sont littéralement mes jeux préférés des 15 dernières années et y jouent toujours. Franchises préférées de tous les temps, excitées pour la série Amazon Fallout. Je n’ai aucune idée de pourquoi (les gens) se connecteraient à cette fusillade dans une école, ne vous souciez pas de commenter.

Battez Far Cry 3 pour la première fois. Jeu incroyable que j’ai sauté pour toujours. Acheté 4 et 5, faisant une pause pour jouer à Mad Max, qui est une explosion et l’un des jeux les plus sous-estimés de tous les temps. Fin Rant.

Farcry 3 était un jeu incroyable. L’un des meilleurs jeux en monde ouvert de tous les temps, à mon avis. Juste dommage pour 4 et 6. Et je suis là aussi avec le truc Xbox ainsi que l’évaluation Fallout/Elder Scrolls et il me suffit de prêter allégeance à Xbox pour de bon si cela signifie que je continuerai à pouvoir pour jouer à ces jeux. Quant à la série TV….. le temps nous le dira mais je la regarderai c’est sûr. J’espère juste que c’est plus New Vegas que 76.

La prochaine étape est Je suis fatigué.

Soyons sérieux un instant… Sony continue de copier Nintendo et Microsoft. Ce service n’aura pas de jeux de jour comme le LOU ou le GOW. Et Sony n’a-t-il pas dit qu’ils se concentrent sur les futurs jeux et non sur leurs anciens jeux ? J’ai perdu espoir pour eux…

L’offre et la demande ont peut-être changé ce point de vue. Après tout, un service à la demande plein de classiques PS1 et 2 ? Pensez à quel point cela ferait l’affaire. AG Génial est d’accord.

Je suis provisoirement excité pour la situation Sony Spartacus (excuses pour l’allitération). Ils peuvent tirer un Microsoft et donner une grande valeur à l’abonnement avec une variété de jeux de toutes les générations et inclure certains de leurs plus grands succès. Ou ils peuvent tirer une Nintendo et avoir cassé des versions d’anciens jeux avec un calendrier de sortie goutte à goutte tous les quelques mois. Je suppose que ce sera quelque part au milieu.

J’espère qu’ils ont de nombreux classiques avec des graphismes et des options de jeu légèrement nettoyés, en mettant l’accent sur les jeux PSX, 2 et 3 en particulier. Bien sûr, les droits d’auteur et autres au fil des ans semblent rendre ces choses de plus en plus difficiles à réaliser.

Et enfin, D2KVirus a partagé le point de vue ridicule sur le tournage de Fallout.

Mieux vaut ne pas mentionner que « Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur de mondes » était également un œuf de Pâques dans God of War 2, à la place, blâmons Epic Rap Battles of History, car une torsion de la phrase a été utilisée dans le Bataille Thanos contre Oppenheimer il y a quelques années

Ou, mieux encore, que diriez-vous de demander des comptes à la NRA une seule fois ?

Je veux dire, imaginez ça ? Quelqu’un se lève et dit « hé, peut-être qu’un jeune de 15 ans ne devrait pas avoir accès à des armes à feu ».

Place aux R !

LA DROITE

The Right vient par le biais de mes récompenses du jeu de l’année et bien qu’elles ne soient pas classées dans un ordre particulier, ce sera un aperçu des jeux que j’ai le plus appréciés cette année. Tout d’abord, je vais juste dire que je m’éclate avec Halo Infinite. Je ne sais pas encore où cela tomberait sur une liste traditionnelle de fin d’année, mais je pense que c’est certainement la meilleure campagne Halo depuis Reach. Ce fut une excellente année pour les tireurs alors que Necromunda: Hired Gun de Warhammer a poursuivi l’adrénaline à indice d’octane élevé déclenchée par les jeux Doom redémarrés, bien que sans un niveau de finition aussi élevé. De plus, je n’ai pas trouvé qu’il fonctionnait trop bien jusqu’à ce que je le joue sur la série S par rapport à mon One X. Back 4 Blood était à nouveau en bonne compagnie pour les tireurs, malgré des critiques mitigées en ligne. J’ai trouvé que c’était une excellente évolution naturelle de la formule Left 4 Dead et que c’était un bon moment jusqu’à présent. Pour un choix plus à gauche, Xuan Yuan Sword 7 est comme un mélange de Final Fantasy 15 et de The Witcher 3. Bien qu’il s’agisse du 7e jeu de la série, il n’a jamais atteint les côtes occidentales par des moyens normaux et je dirais qu’aucune véritable histoire n’est requise. . Pour compléter quelques choix de Game Pass, Artful Escape, Twelve Minutes, le remaster de Quake et Psychonauts 2 étaient tous très amusants. Quels ont été vos moments forts en 2021 ?

LE MAUVAIS

Le wRong va être des jeux que je ne pense tout simplement pas à la hauteur de leur potentiel, que ce soit le dernier d’une plus grande franchise ou simplement quelque chose qui n’aurait vraiment pas dû être déçu. Le plus grand coupable pour cela cette année pour moi doit être Forza Horizon 5. J’ai quelque part dans la région de 400 heures sur 4 seul, mais j’avais abandonné environ une semaine après la sortie de 5. Le Mexique ressemble à un pas en arrière (le fait que vous puissiez passer devant mon ancienne maison en 4 n’est pas un facteur) et tout le jeu semblait sans âme. Les événements sont toujours amusants, mais étant donné que la série Horizon a toujours été mes coureurs préférés, j’ai le cœur brisé de ne pas aimer 5. Je regroupe également Farcry 6 avec cela, et j’y suis allé un peu la semaine dernière. C’était Ubisoft en chiffres et même si la minute après minute était amusante, c’était un travail à battre et je n’y retournerai pas. Hot Wheels Unleashed se classe également dans cette catégorie car c’est très amusant de minute en minute, mais le contenu à débloquer est une corvée absolue sans payer pour eux. Étant donné que Hot Wheels est une marchandise à collectionner dans la vraie vie, je pense qu’il devrait vous lancer des voitures pour que vous puissiez vous émerveiller dans votre collection, plutôt que d’en déverrouiller une au hasard toutes les 5 courses – ou 8 courses si vous choisissez d’acheter une mise à niveau à la place. Je mettrais également GTA Definitive Edition ici, mais honnêtement, je me moque des bugs et des défauts, je suis juste très nostalgique de ces jeux et j’adore les rejouer.

LE RIDICULE

Le ridicule sera les jeux qui n’ont rien fait pour moi cette année et je vais commencer tout de suite avec Microsoft Flight Simulator puisqu’il a sorti un jeu de l’année, et le fait que cela m’a pris jusqu’en 2021 pour vous procurer une Xbox Series Any-letter. Technologiquement c’est magnifique mais putain si ce n’est pas ennuyeux. Je comprends parfaitement que c’est un simulateur mais je n’ai pas réussi à effectuer un vol vers n’importe où. C’était essentiellement « voir ma maison, voir le bureau, au-dessus de la ville natale, percuter quelque chose » et répéter. Heureusement, c’était sur Game Pass, mais j’aurais mis de l’argent pour ce que je vais appeler une démo technologique. Les Gardiens de la Galaxie étaient techniquement meilleurs que les Avengers, mais c’est comme se disputer quelle souche de COVID a eu le meilleur verrouillage (d’abord à coup sûr) car c’est une marche sans âme et portable avec les principaux points positifs provenant de la bande originale et que le gameplay arrache la masse Effet. Nous avons également vu Knockout City s’efforcer d’être un nouveau E-Sport mais ne parvenant même pas à faire jouer beaucoup de gens même gratuitement et pendant que je tape, je ne suis pas sûr qu’il soit même sorti cette année mais je le déteste tellement Je ne vais pas vérifier les faits. Gang Beasts est certainement un jeu que j’ai installé cette année, je ne sais vraiment pas à quoi ça sert mais tout ce que je sais, c’est que j’aurais aimé avoir une bande passante limitée et ne pas être dérangé. Enfin, une mention déshonorante revient à Riders Republic. Pourquoi j’espérais que ce serait mieux que le désordre qui était Steep est probablement ma faute stupide, mais cela s’est transformé en plus d’Ubisoft étant Ubisoft. Un gâchis d’un jeu qui réussit d’une manière ou d’une autre à ne faire aucune des disciplines incluses correctement, le fait que son prix soit déjà réduit dans la plupart des endroits dit tout ce que vous devez savoir sur le gâchis que c’est.

Cela nous amène à la fin de mes récompenses de fin d’année, je serai de retour la semaine prochaine pour quelque chose de spécial auquel je n’ai pas encore pensé, mais cela vaudra la peine de s’y connecter. Partagez vos propres jeux Right, WRong et Ridiculous de 2021 dans les commentaires et à dans sept !