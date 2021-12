The Gaming Rs: Sony lance le concours Game Pass, Titanfall tiré par EA

Bonjour à tous et bienvenue dans les Gaming Rs, où nous revenons sur les bonnes, fausses et ridicules actualités sur les jeux de la semaine ! Comme toujours, merci d’être venu la semaine dernière et même d’être revenu pour lire ceci ! La semaine a été très rapide et avec la préparation de Noël, j’ai l’impression que pas une minute ne s’est écoulée depuis que j’ai soumis ma chronique la semaine dernière. Donc, étant donné que nous avons tous une vie à vivre, restons coincés et dévalons les R cette semaine !

La semaine dernière, nous avons principalement examiné Cyberpunk comme étant jouable, mais aussi Microsoft révélant qu’ils avaient essayé d’acheter Nintendo à l’époque, ainsi qu’une histoire négligée à propos d’un Japonais colportant des dizaines de milliers de dollars de consoles de jeux volées.

Évêque J’avais probablement le point de vue sur Cyberpunk avec lequel je suis le plus d’accord, mais il y a eu beaucoup de conversation dans les commentaires à ce sujet alors merci ! Je les publierais tous, mais je ne peux pas en toute conscience remplir mes mots comme ça.

Le CDPR est tombé dans le piège de Peter Molyneux et a appris une leçon très coûteuse.

Mais cette leçon devrait servir de sonnette d’alarme à une industrie qui, depuis quelques années maintenant, s’est tellement concentrée à repousser les limites des jeux, qu’elle a trop souvent échoué à sortir des titres captivants et raffinés.

La dernière génération n’avait pas l’impression que les choses sortaient du lot comme la génération précédente l’avait fait. Et la génération actuelle, à travers une myriade de circonstances, a toujours du mal à trouver sa place dans un monde de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de titres retardés.

Bien que sa portée soit limitée, c’est en partie la raison pour laquelle le commutateur a autant de succès qu’il l’a été. Il a son créneau, il joue dans ce créneau et offre en fin de compte aux consommateurs deux domaines clés : l’accessibilité et les jeux amusants.

Il y a une raison pour laquelle tant d’entreprises publient des versions remasterisées d’anciens jeux. Il y a encore beaucoup de marché pour eux. C’est probablement plus révélateur que ce qui a été largement admis.

C’est sur ce troisième paragraphe que je me suis concentré, car pour moi, les graphismes ne sont qu’une partie d’un jeu. Le cyberpunk, par exemple, avait l’air incroyable, mais le fait que le jeu soit terne reste vraiment le sujet de discussion. Bien qu’il ait du charme, Breath of the Wild ne peut pas être qualifié de mastodonte graphique mais est considéré comme l’un des plus grands jeux de tous les temps. De même avec Farcry 6 – graphiquement incroyable mais complètement oubliable.

Tooter à domicile et i8mypants avaient respectivement ceci à dire sur la situation Microsoft/Nintendo.

À ce jour, je ne comprendrai jamais pourquoi ni Microsoft ni surtout Nintendo n’ont acheté Sega alors qu’ils en avaient l’occasion. Bien sûr, cela signifierait relativement peu maintenant. En 2002? Nintendo aurait pu potentiellement verrouiller 80% ou plus des adresses IP de jeux vidéo bien connues et considérées des jeunes de la génération X et des milléniaux plus âgés pendant une décennie ou plus.

Pas vraiment en rapport avec ce F ou F particulier, mais c’est toujours quelque chose auquel je pense quand l’un de ces scénarios de jeu apparaît n’importe où.

I8mypants répondit-

Nintendo ne semble se soucier que de ses propres adresses IP.

le manque de licences tierces est la raison pour laquelle je suis passé de Nintendo à Playstation. Je reçois tous les hits et les exclusivités Sony en bonus. J’adore les franchises Mario, Metroid et Zelda, mais ce n’est pas suffisant pour justifier l’achat d’un autre système à plus de 300 $.

je suis sans doute en minorité. mais je suis d’accord avec ça.

Je peux rendre visite à un de mes amis qui est un démon de Nintendo si jamais j’ai des démangeaisons. :p

Je suis le même, même si j’ai possédé une Switch pendant un certain temps. Il est resté en grande partie inutilisé et les exclusivités que je possédais pour cela n’ont jamais vraiment attiré mon attention. Zelda et moi ne nous sommes jamais entendus et je suis peut-être arrivé au ou aux deux derniers mondes de Mario Odyssey et j’ai été ennuyé par une partie en particulier, si je me souviens bien.

J’adore lire les commentaires, alors continuez! Jetons un coup d’œil aux Rs de cette semaine, cependant!

LA DROITE

Le droit cette semaine vient de Sony, qui, sous le nom de code Spartacus, a apparemment mis les roues en mouvement pour sa propre version du service Xbox Game Pass. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas, le Game Pass est peut-être la meilleure offre de jeu, car pour quelques dollars par mois en plus de votre abonnement Gold, vous obtenez environ 100 jeux téléchargeables, des hits indépendants aux titres AAA exclusifs Xbox. comme Forza Horizon 5 et le prochain Halo Infinite. Compte tenu de la valeur incroyable du service, on pourrait affirmer que cela faisait la différence entre le choix des consoles pour certains joueurs, certains manipulant intelligemment le système Quest pour même payer leur abonnement. Vous pouvez imaginer que ce n’était qu’une question de temps avant que Sony ne tente quelque chose dans la même veine et il semblerait que cela arrive en 2022. Bien que nous n’ayons pas encore de détails spécifiques, il est passionnant de considérer à quoi ressemblerait un service équivalent Sony – étant donné ils sont souvent crédités comme ayant les « meilleures » exclusivités, mais aussi étant donné les accords déjà en place que Microsoft a déjà en place, un équivalent de Sony serait-il voué à apparaître comme une arnaque plus diluée ? Quoi qu’il en soit, c’est une perspective passionnante et un autre pas en avant pour le jeu en allant vers un modèle d’abonnement aux côtés des méthodes plus traditionnelles de supports physiques et désormais d’achats numériques standard.

LE MAUVAIS



Le mal cette semaine est plus un éloge funèbre qu’une nouvelle, car il a été confirmé que Titanfall ne sera plus disponible à l’achat par EA. Cela signale un nombre de morts pour ce qui a été le premier jeu de tir en ligne vraiment massif de la Xbox One, bien que plutôt que de simplement désactiver les serveurs, le jeu ne sera pas du tout en vitrine ou sur EA Play. Bien que cela ne soit peut-être pas trop choquant pour un jeu vieux de 7 ans, le Titanfall original était en quelque sorte un point de repère en termes de sortie large, d’expérience AAA en ligne contre jeu sans options de campagne. Bien que n’étant pas le premier, c’était sans doute le plus gros jeu de ce type à sa sortie et a pris beaucoup de gens au dépourvu car l’idée de pouvoir contrôler un robot et son pilote sur le champ de bataille étant une perspective alléchante mais peut-être pas disposé jouer en ligne. C’est dommage car j’ai personnellement trouvé que Titanfall au lancement était l’un des jeux FPS en ligne les plus justes et les plus équilibrés, mais il semblerait que cela ait été un peu de courte durée. Le jeu avait souffert de pirates informatiques et de problèmes de serveur, mais cela montre simplement que le chemin numérique des jeux va conduire un jour à un problème où les droits légaux, le support du serveur et les caprices des développeurs décideront à quels jeux nous pouvons jouer ou non. Alors que Titanfall survivra sous forme de copies physiques, aussi sans valeur qu’elles soient, certains autres jeux peuvent ne pas être aussi chanceux et nous pourrions les perdre pour toujours.

LE RIDICULE

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu d’histoire de « les jeux vidéo à blâmer », mais nous voici en 2021 avec nul autre que Fallout 4 au centre d’une polémique suite à une fusillade dans une école dans le Michigan. Mis à part le fait que 3 élèves se fassent tirer dessus par un adolescent de 15 ans alors qu’ils sont à l’école est totalement ridicule, le garçon a cité « Maintenant, je suis devenu la Mort, le destructeur des mondes » dans un Tweet. Le lien vers Fallout 4, demandez-vous ? Pendant le Far Harbor DLC, le compagnon (facultatif) Nick Valentine plaisante lors de l’un des événements crescendo. Bien que nous ne puissions pas totalement exclure que l’inspiration de la citation ne soit PAS venue de Fallout 4, cela semble assez improbable étant donné qu’il s’agit d’une partie célèbre de l’esprit du public en raison de Robert Oppenheimer après la détonation de la première bombe nucléaire. Les racines de cela remontent encore plus loin que 1945, car le dicton est d’origine hindoue et semble Oppenheimer essayant de donner un sens à ses actions. Quoi qu’il en soit, alors que nous remontons à l’époque où les jeux vidéo violents étaient blâmés pour le fait qu’un adolescent de 15 ans puisse emporter une arme à feu à l’école, il convient peut-être de noter que c’est ridicule que cela puisse arriver, que ce soit à cause du 4ème meilleur jeu Fallout, Marilyn Manson ou beau-père arsenal d’armes. Pensées avec les familles des victimes.

Sur cette note sombre, il est temps de dire adieu à une autre semaine de jeu ! Je vais faire des trucs de fin d'année au cours du mois prochain, alors s'il vous plaît connectez-vous et je vous verrai tous dans sept !