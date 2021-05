The Gates split: Bien que l’argent soit scandaleux, voici pourquoi le divorce ne sera probablement pas

Bill et Melinda Gates. (Fichier photo via Facebook / Gates Foundation)

Lundi, juste avant de commencer à enseigner son cours de droit de la famille en ligne à l’Université de Washington, le professeur Terry Price a reçu un texte emphatique d’un de ses anciens étudiants en droit. Il se lisait simplement: «Bill et Melinda !!!!»

«J’ai donc arrêté ce que je faisais et je l’ai immédiatement recherché sur Google», a déclaré Price. «Ce qui est étrange, c’est que la classe dont nous parlions avant tout (un cas qui a créé un précédent) est importante dans les divorces à revenu élevé.

«Vous pouvez donc deviner de quoi nous avons parlé en classe», a ajouté Price.

PRÉCÉDEMMENT: Bill et Melinda Gates annoncent la décision de mettre fin au mariage après 27 ans

Bill et Melinda. La suite inattendue du drame du divorce milliardaire de la région de Seattle. Mais la scission de Gates, contrairement au découplage de Bezos 2019, semble être différente à plusieurs égards, a déclaré Price, bien que similaire sur un fait principal: une richesse inimaginable.

«Ils ont tellement d’argent, c’est insondable», a déclaré Price. «Il est plus facile de considérer quelqu’un qui a des centaines de milliers de dollars que quelqu’un qui a des centaines de milliards de dollars.»

Mais légalement, a-t-il déclaré, ce divorce devrait être assez simple dans l’État de Washington pour diverses raisons. Voici comment mieux le comprendre.

Washington est un État de forme obligatoire

Chaque résident de Washington, peu importe sa richesse, doit déposer une pétition de dissolution qui entre ensuite dans les archives publiques. Dans ce cas, la pétitionnaire est Melinda Gates et l’intimé est Bill Gates. Price a noté qu’il y avait ici quelques détails importants qui sont parfois mal interprétés par le public.

Premièrement, le fait d’être le pétitionnaire ne confère à cette personne aucun droit, statut ou revendication particuliers. La plupart du temps, il s’agit de la personne qui a déposé les documents en premier et ne doit pas être confondue avec celle qui a demandé le divorce ou celle qui a la plus grande réclamation. Le requérant et le défendeur ont tous deux un statut égal en vertu de la loi.

Le deuxième est le terme «irrémédiablement brisé». Dans la pétition des Gates (voir intégralement en bas), c’est la raison invoquée par l’équipe juridique de Melinda. Mais c’est un terme juridique standard, a déclaré Price; rien de néfaste n’est sous-entendu. Par exemple, en Californie, a-t-il dit, cela s’appelle «des différences irréconciliables». C’est pratiquement la même phrase fourre-tout.

«Ce sont les deux mots que Washington utilise», a-t-il dit. «Vous n’avez pas à le prouver. Vous ne dites aucune raison pour laquelle vous vous séparez. Vous ne pouvez rien en déduire.

Étant donné que la pétition a été déposée le 3 mai, il y a une période de «réflexion» minimale obligatoire de 90 jours. Cela signifie qu’aucun divorce Gates ne sera accordé avant le début du mois d’août.

Bill Gates a accepté la pétition de dissolution – et le contrat de règlement

À la page 5 de la pétition se trouve l’accord de Bill Gates sur le divorce appelé jonction. Cela signifie très probablement que le couple parle de cette décision depuis un certain temps. «Ils ont des milliards de dollars à diviser», a déclaré Price. «Ce n’est pas quelque chose où l’un d’eux va se réveiller et dire:« Je vais divorcer ».»

De plus, lorsque Bill Gates s’est joint à la pétition de dissolution, il a accepté l’accord de règlement. Toujours dans la pétition, Melinda Gates a refusé la pension alimentaire pour époux. Cela signifie probablement que le processus était déjà en cours. Il convient de noter que la société d’investissement de Bill a transféré 1,8 milliard de dollars d’actions à Melinda le jour de l’annonce du divorce.

La résidence des Gates sur les rives du lac Washington à Médine. (Photo de fichier . / Kurt Schlosser)

Propriété séparée vs propriété communautaire

Washington est un état de propriété communautaire. Cela signifie que tout ce que les deux parties ont gagné dans le mariage – quel que soit le gagnant – est une propriété partagée.

L’autre propriété qui entre en jeu est appelée propriété séparée. Cela comprend la richesse établie avant le mariage; Bill Gates dirigeait Microsoft depuis près de 20 ans au moment où Melinda et lui se sont mariés, il avait donc déjà acquis une richesse considérable auparavant. Et les dons ou héritages destinés à une personne spécifique sont également séparés.

La propriété distincte par rapport à la propriété communautaire peut impliquer une comptabilité compliquée lorsque le pourcentage de propriété – comme une maison ou des stocks – est pris en compte.

Donc, ce qui est en jeu – à une exception notable près ci-dessous – est principalement la richesse acquise pendant le mariage. Et quelle est l’importance de cette norme juridique? Mark Zuckerberg est célèbre – et légalement – a établi sa valeur nette à 19 milliards de dollars la veille de son mariage avec Priscilla Chan. La croissance de l’entreprise après cette date est probablement la propriété de la communauté.

Donc, a déclaré Price, ce sur quoi les comptables de Gates travaillent probablement maintenant, c’est l’évaluation de la propriété communautaire après le mariage et la façon dont elle sera divisée. Ceci est régi sous la forme d’un accord de séparation.

Pourrons-nous voir l’accord de séparation?

Très improbable. Si la pétition de dissolution est un document public, l’accord de séparation ne l’est pas. «C’est ce qui s’est passé avec Jeff Bezos», a déclaré Price. «Nous ne le verrons jamais.»

Price a émis l’hypothèse que le couple et le conseiller juridique avaient probablement commencé à travailler sur ce sujet avant de déposer la pétition étant donné la grande richesse.

Facteurs de simplification

Washington est un État sans faute, ce qui signifie que les actifs partagés sont le principal point de discussion juridique, pas la fidélité. Et les trois enfants des Gates sont des adultes. Le tribunal verra cela comme le fait de ne pas avoir d’enfants en termes de partage des actifs.

Facteurs de complication

Price a mentionné que sa classe de droit avant l’annonce des Gates avait disséqué une affaire créant un précédent qui était centrée sur le divorce litigieux d’un couple riche également lié à Microsoft: Larson c. Calhoun.

EN RELATION: Les retombées du divorce: qu’arrive-t-il à la Fondation Gates lorsque Bill et Melinda ne sont plus mariés?

Dans ce cas, Christopher Larson, l’un des premiers investisseurs et dirigeants de Microsoft, avait amassé des centaines de millions de dollars alors que la société se développait dans les années 1980 et 1990. Une partie de cette richesse qu’il a établie avant d’épouser Julia Calhoun en 1986, une partie est venue après. Parce que la réclamation sur la propriété de la communauté commence généralement à la date du mariage, Calhoun avait droit à la moitié de la richesse accumulée après que les deux se soient attelés.

Mais la décision Larson a également déclaré que dans certaines situations, le tribunal peut revenir à la richesse avant le mariage et en utiliser une partie lors de la division des biens de la communauté. Cela signifiait que Larson, qui a pris sa retraite de l’entreprise en 2001, a dû payer des dizaines de millions d’argent supplémentaire à son future ex-femme.

Ainsi, un juge pourrait approfondir la richesse personnelle de Bill Gates qu’il ne l’attend. Bill Gates connaît probablement le cas car c’est lui qui a présenté le couple dans les années 1980.

Le siège de la Fondation Bill & Melinda Gates à Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Que signifie la répartition des richesses pour la Fondation Bill et Melinda Gates?

Bill et Melinda Gates ont indiqué qu’ils continueraient à travailler ensemble au sein du conseil d’administration de la fondation. Mais ni l’un ni l’autre n’est obligé de le faire. Si Melinda Gates voulait prendre sa part et la mettre dans une autre fondation, elle le pourrait.

«À moins de promesses contractuelles qu’elle a faites, une fois qu’ils sont divorcés et qu’elle obtient sa distribution, elle peut en faire ce qu’elle veut», a déclaré Price.

La dotation de la philanthropie basée à Seattle vaut près de 50 milliards de dollars et elle a donné un peu plus que cela en subventions au fil des ans. Dans un tweet, le couple a déclaré qu’il croyait toujours en la mission de la fondation et qu’il poursuivrait son travail là-bas en tant que coprésidents et administrateurs.

Que se passe-t-il ensuite?

La richesse – au moins 146 milliards de dollars – sera évaluée et divisée. Selon un article de CNBC, voici une partie de la ventilation:

Les avoirs immobiliers des Gates valent plus de 200 millions de dollars au total. Cela comprend Xanadu 2.0, la maison au bord du lac de 66 000 pieds carrés à Médine. La valeur de la propriété est estimée entre 127 millions de dollars et 130 dollars. (Bill pourrait finir avec celui-ci car Melinda a dit qu’elle préférerait une maison plus petite.) Le couple possède également des dizaines de millions de propriétés en Floride et en Californie. Les Gates ont également collecté des œuvres d’art d’une valeur estimée à 130 millions de dollars, notamment des œuvres d’Andrew Wyeth, de Winslow Homer et de ce cahier de 30 millions de dollars de Leonardo da Vinci. Le plus gros avoir de Gates est Cascade Investment, anciennement Dominion Incomer Management. Bill a financé cette société avec des ventes d’actions Microsoft et a gagné des dividendes. Il est évalué à environ 29,9 milliards de dollars. Le portefeuille d’actions Microsoft existant est estimé à 26 milliards de dollars. Diviser cela pourrait impliquer une évaluation compliquée du stock que Bill détenait auparavant et de la valeur actuelle de ce bloc. Ou le couple pourrait simplement le diviser de la manière convenue.

La distribution de la propriété se déroule en quatre étapes: l’identification de la propriété en jeu, des maisons aux collections d’art en passant par la propriété intellectuelle. Deuxièmement, la propriété est classée comme communautaire ou distincte. «Étiez-vous propriétaire du Renoir avant de nous marier? Prix ​​demandé. «Des questions comme ça.»

L’évaluation est la prochaine. «Une équipe d’experts y travaillera», a déclaré Price. «Compte tenu des atouts, une grande équipe.» Ce n’est qu’après que les conclusions sur les trois premiers auront été tirées. “Vous allez obtenir la pile en X et vous allez obtenir la pile en Y”, a déclaré Price. «Et quelqu’un peut dire: ‘J’ai toujours détesté ce Renoir, tu le prends.’

Si l’accord de règlement et le plan de distribution sont conclus, le couple pourrait divorcer dès le 3 août 2021. Cependant, lorsque la requête a été déposée, elle a fixé une date d’audience à 11 mois après la date de dépôt. «Mais 97% s’installent», dit-il. «C’est une statistique qui est restée stable.»

Bill et Melinda Gates avec Warren Buffett, à gauche, à New York en 2006. (Gates Foundation Photo)

Rien d’autre?

Juste ceci: parmi les avocats listés par Gates se trouve Eric Tuttle de la société d’énergie de Los Angeles Munger Tolles & Olson. La société a été fondée par le milliardaire Charlie Munger, vice-président de Berkshire Hathaway et copain du milliardaire Warren Buffett qui, à son tour, est l’un des amis les plus proches de Bill Gates.

Voici la demande de divorce des Gates, déposée dans le comté de King, Washington.

Bill et Melinda Gates divo… par .