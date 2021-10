The Gathering sort un nouveau single ‘In Colour’ de l’album ‘Beautiful Distortion’

rockeurs hollandais/norvégiens LE RASSEMBLEMENT sortira son premier album studio en près d’une décennie, « Belle distorsion », au début du printemps 2022 via Dossiers Psychonaute. Produit par Attie Bauw, qui a déjà travaillé sur les années 2006 « Accueil » et 1998 « Comment mesurer une planète ? », le 11e LP studio du groupe contiendra huit chansons d’une durée de près de 50 minutes.

LE RASSEMBLEMENT commentaires: « « Belle distorsion » est un éclectique typique LE RASSEMBLEMENT album, même s’il s’agit peut-être de notre album le plus dynamique et mélodique à ce jour. LE RASSEMBLEMENTle son rock atmosphérique et électronique caractéristique de est surmonté des chaleureuses lignes vocales nordiques de Silje Wergeland. »

Wergeland ajoute: « Nous voulions que l’œuvre d’art et le titre reflètent l’époque que nous avons connue ces derniers temps. À la fois avec la pandémie, en essayant d’être créatif dans l’isolement, toutes nos luttes quotidiennes, dans la vie privée, dans les relations et tout ce qui vient dans la vie et de ne pas pouvoir se rencontrer face à face. Cela symbolise la communication, ou son absence, l’interaction qui a été déséquilibrée. Mais en même temps, toute la beauté qui peut sortir de cette distorsion, comme la nouvelle musique , des idées et des perspectives. Cela a été un long chemin, mais nous sommes ravis et excités de révéler bientôt ce sur quoi nous avons travaillé si dur ces dernières années. »

Le premier single de « Belle distorsion », une chanson intitulée « En couleur », peut être diffusé ci-dessous.

En février dernier, LE RASSEMBLEMENT le batteur Hans Rutten a dit au Portugal’s Underground’s Voice qu’il ne voit pas celui de 2013 « Postfaces » comme le dernier album studio du groupe. « Nous voyons tous ‘Divulgation’ [2012] comme notre dernier album studio, et ‘Postfaces’ était plus ou moins un ‘Divulgation’ après la fête », a-t-il déclaré. « Franc [Boeijen, keyboards] et René [Rutten, guitar] voulait vraiment faire des choses supplémentaires – faire des remixes. Nous avions des sons et des idées, alors nous nous sommes concentrés sur une sorte de — c’est un mini-album, peut-être, mais c’est un long album. Mais cela dit, nous ne le voyons pas comme un album complet de LE RASSEMBLEMENT, plus comme une sorte de genre d’EP. »

Selon Hans, le temps d’arrêt pendant la pandémie de coronavirus lui a offert, à lui et à ses camarades de groupe, l’occasion idéale de se concentrer sur la création d’un nouvel album.

« C’est étrange, car les tournées sont vraiment impossibles », a-t-il déclaré. « Tout est incertain, surtout cette année, et j’ai peur que cela prenne du temps [before we can go back on the road]; ça va devenir difficile de tourner. D’un autre côté, ce que nous pouvons faire, c’est faire de la nouvelle musique, et vous pouvez le faire à distance, bien sûr — envoyer des fichiers, envoyer des idées les uns aux autres. Et c’est la chose que nous pouvons faire, et c’est ce que nous avons fait l’année dernière, 2020. [We] renvoyé des e-mails avec des fichiers, et c’est ce que nous avons fait. Nous avons donc vraiment essayé de nous concentrer sur la création de nouveau matériel – écrire du nouveau matériel, en parler. C’est donc ce que nous avons fait. L’objectif principal était vraiment d’écrire. Et oui, le virus, qu’est-ce qu’on peut faire ? Que peut-on en dire ? Cela a-t-il influencé la nouvelle musique. Je pense que oui, mais d’un autre côté, c’est difficile à dire car nous sommes toujours dedans. Il est difficile d’en dire quelque chose. Je pense que nous devons attendre après tout. Quand ce sera totalement terminé, on pourra peut-être dire quelle a été l’influence. Mais c’est difficile à dire pour le moment. »

Sorti en septembre 2013, « Postfaces » contenait trois chansons qui figuraient à l’origine sur le » Afterlights « EP en 2012, deux « Divulgation » remakes, trois nouveaux LE RASSEMBLEMENT pistes et une reprise d’une chanson intitulée « Zones ».

« Divulgation » arrivé en septembre 2012 via LE RASSEMBLEMENTest propre Dossiers Psychonaute.



