The Ghost Inside sortira “Rise From The Ashes: Live At The Shrine”

Groupe de metalcore LE FANTME À L’INTÉRIEUR libérera “Rise From The Ashes: Live At The Shrine” numériquement le 30 juillet et sur l’expédition de vinyle en janvier via Dossiers épitaphes. L’enregistrement live est tiré du show à guichets fermés du groupe en 2019 à Los Angeles, en Californie, sur le parking de The Shrine.

Au petit matin de novembre 2015, LE FANTME À L’INTÉRIEUR a été impliqué dans une collision frontale qui a coûté la vie à leur chauffeur d’autobus ainsi qu’à celui de l’autre véhicule. Jonathan Vigile (chant) a subi une fracture du dos, des lésions ligamentaires et deux chevilles cassées. Zach Johnson (guitare) a subi 13 interventions chirurgicales pour une blessure au fémur et Andrew Tkaczyk (batterie) a perdu sa jambe droite au-dessus du genou. L’avenir du groupe était complètement inconnu tout au long de l’année 2016, alors que tout le monde luttait pour soigner ses blessures étendues.

Le chemin de la guérison était à la fois long sur le plan mental et physique, mais LE FANTME À L’INTÉRIEUR étaient déterminés à recommencer à faire ce qu’ils aiment. Près de quatre ans plus tard, le groupe a fait exactement cela en revenant sur scène en juillet 2019, 1 333 jours après leur accident de bus. Initialement censé avoir lieu dans l’historique Shrine Auditorium, les billets se sont vendus si rapidement que le concert a dû être déplacé sur le parking. L’emplacement du parking mis à jour s’est vendu à 8 000 billets.

L’accident sera toujours un moment décisif pour LE FANTME À L’INTÉRIEUR, mais jamais ce qui les définit.

Le 10 juillet, le groupe célébrera le deuxième anniversaire du spectacle The Shrine avec une première mondiale de leur film-concert “Renaître de ses cendres” le 10 juillet à 18 h HP / 21 h HE. Le livestream présentera le spectacle 2019 dans son intégralité, ainsi qu’une session de questions-réponses avec le groupe. Le concert sera disponible en streaming 48 heures après la première. Les billets sont en vente dès maintenant à cet endroit.

Liste des pistes

01. Introduction



02. avalanche



03. Non-dit



04. Le grand inconnu



05. Chers jeunes (Jour 52)



06. Hors de contrôle



07. Survivre à



08. Plus grande distance



09. Entre les lignes



dix. Flamme du Phénix



11. Trente-trois



12. Pitié



13. Méné



14. Cheval noir



15. L’autre moitié



16. Chrono



17. Bouge-moi



18. Lumière blanche



19. La foi ou le pardon



20. Moteur 45

LE FANTME À L’INTÉRIEUR présentera des dates choisies cet automne, y compris une apparition au Chicago’s Fête de l’émeute. Le groupe se rendra également au Royaume-Uni l’été prochain avec une apparition à Télécharger Festival.

En 2004, LE FANTME À L’INTÉRIEUR formé à El Segundo, en Californie, unis par leur passion commune pour les groupes de la scène hardcore. Le groupe a depuis sorti cinq albums studio : “Fury et les déchus” (2008), “Retournants” (2010), “Obtenez ce que vous donnez” (2012), “Chère jeunesse” (2014) et “Le fantôme à l’intérieur” (2020). Le groupe est synonyme d’authenticité, de dévouement, de persévérance et d’adhésion la plus littérale aux valeurs fondamentales de leur métier. Sur le plan sonore, le groupe accorde la même importance à des voix profondément personnelles, des riffs urgents et des pannes de pile dans le cadre de leur hardcore moderne fortement mélodique.

LE FANTME À L’INTÉRIEUR est Jonathan Vigile (voix), Chris Davis (guitare), Zach Johnson (guitare), Jim Riley (basse) et Andrew Tkaczyk (tambours).

