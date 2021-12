The Girl Before : Où le drame de la BBC a-t-il été tourné et la maison est-elle réelle ?

Voici tout ce que vous devez savoir sur comment et où The Girl Before a été tourné (Photo : BBC)

The Girl Before démarre ce soir sur BBC One, mais où a-t-il été tourné et la propriété ultra-minimaliste de One Folgate Street est-elle réellement réelle ?

Le thriller psychologique est rempli d’un casting rempli de Britanniques talentueux, dont Gugu Mbatha-Raw, Jessica Plummer, David Oyelowo et Ben Hardy, qui incarnent les quatre personnages principaux du drame.

Basé sur le thriller du même nom de JP Delaney en 2016, le quatuor suit Jane (Gugu Mbatha-Raw), qui a la chance d’emménager dans une belle maison ultra-minimaliste conçue par un architecte énigmatique Edward (David Oyelowo).

Seul hic : les occupants doivent respecter sa liste de règles exigeantes. Jane commence à sentir la maison la changer de manière inattendue.

Mais lorsqu’elle fait la découverte choquante de son prédécesseur, Emma (Jessica Plummer), elle est forcée de faire face à des similitudes troublantes.

Avant le début de la série ce soir, voici tout ce que vous devez savoir sur l’endroit où la série complexe a été tournée et si la maison au centre de l’histoire est réelle.

Où la fille d’avant a-t-elle été tournée ?

Emma et Simon ont la chance d’emménager dans la méga propriété minimaliste (Photo : BBC/42/Amanda Searle)

Dans le drame, les téléspectateurs auront l’impression d’un endroit très centré sur Londres, alors qu’Emma, ​​son petit ami Simon (Ben Hardy) et Jane se familiarisent tous avec leur nouvelle vie dans la maison d’Edward qu’ils vivent à trois ans d’intervalle.

Cependant, ceux qui se connectent peuvent être surpris d’apprendre que si certaines scènes sont tournées dans la capitale, la majeure partie de la production de l’émission a été réalisée à Bristol.

S’exprimant lors d’une récente séance de questions-réponses avec Metro.co.uk et d’autres médias, le créateur JP a expliqué un peu où se déroule et où l’émission est tournée.

La majeure partie de l’émission a été filmée à Bristol (Photo: BBC)

Il a déclaré: «Nous l’avons déplacé du livre. Dans le livre c’est [set in] Cricklewood et nous l’avons déménagé à Hampstead.

« Parce que nous avons tourné à Bristol. Certains des endroits sont à Bristol, d’autres à Londres.

«Mais nous avions un code postal très précis pour cela dans nos têtes.

« Même lorsque vous voyez les plans aériens, nous savons en quelque sorte s’ils viennent de la maison vers le centre de Londres, vous pourriez donc passer par Primrose Hill », a-t-il ajouté.

JP a ensuite expliqué en détail pourquoi il était important d’avoir un emplacement spécifique en tête.

« Cela fonctionne parce que c’est un peu comme lorsqu’un acteur dit : « Le public ne le sait peut-être pas, mais j’ai besoin de savoir pour jouer mon rôle. »

« Nous savions en quelque sorte où se trouvait la maison », a-t-il ajouté.

La maison dans The Girl Before est-elle réelle ?

La maison semble certes frappante de l’extérieur, mais ce n’est pas un bien immobilier (Photo : BBC)

La magnifique maison présentée a toute une histoire derrière elle, mais malheureusement, ce n’est pas une propriété réelle.

Bien que l’adresse de One Folgate Street soit bien une vraie rue de Shoreditch, l’extérieur de la maison du drame a été installé à Redland, Bristol.

Ailleurs, les plans intérieurs ont été tournés aux Bottle Yard Studios dans le sud de Bristol, dans un décor spécialement conçu, qui abritait également des décors de Showtrial et Chloe pour la BBC et The Long Call pour ITV cette année.

Ceux qui vivent dans la maison sont censés se conformer à l’ensemble de règles très particulier d’Edward (Photo: BBC)

L’actrice Gugu, qui a également travaillé en tant que productrice exécutive de l’émission, a expliqué à la presse, notamment à Metro.co.uk, comment la maison a pris vie à l’écran.

Elle a déclaré: “ Je me souviens d’être entré pour la première fois sur le plateau d’avoir visualisé et vu des dessins et de me sentir soudainement très petit et ressentir cette sensation de compression et de libération comme cela est expliqué lorsque les architectes le regardent.

« Vous avez vraiment l’impression qu’il y a un facteur wow lorsque vous entrez sur le plateau, et je sais que c’est un plateau, mais j’étais tellement pris dedans. »

Mais tout n’est pas comme il y paraît (Photo : BBC)

Elle a ensuite avoué qu’elle se sentait «étrangement territoriale» sur le plateau lors d’une séance photo, lorsque l’équipe de tournage déplaçait des meubles et des éclairages dans différentes parties de sa maison à l’écran.

JP a expliqué pourquoi il était si important de bien concevoir le design, ajoutant : « Avec la plupart des maisons, il s’agit d’une collaboration avec le client.

«Mais avec le minimalisme, vous acceptez la vision de l’architecte et avec cette maison, c’est le cerveau d’Edward.

« Vous vivez dans sa tête et vous vivez comme il veut que vous viviez, et c’est la dimension supplémentaire que la prémisse vous donne. »

The Girl Before commence ce soir à 21h sur BBC One et les quatre épisodes seront ensuite disponibles sur BBC iPlayer.

