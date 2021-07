The Go-Go’s Beauty & The Beat fête ses 40 ans avec une édition vinyle rose

Le 8 juillet 1981, The Go-Go a sorti son premier album phare, Beauty and the Beat. Pour célébrer l’anniversaire de sa sortie, le 10 septembre 2021, UMe/Interscope sortira Beauty and the Beat – 40th Anniversary Limited Edition pressé sur vinyle rose avec une nouvelle pochette comportant une photo inédite tirée de la pochette originale de l’album tirer. Chaque exemplaire est numéroté et ne sera disponible que sur uDiscover, The Sound of Vinyl et la boutique officielle du groupe.

Les Go-Go est monté en flèche au rang de superstar après avoir sorti l’un des premiers albums les plus réussis de tous les temps. Beauty and the Beat est une collection de chansons contagieuses et chargées d’accroches qui sont restées au n ° 1 des charts Billboard pendant six semaines consécutives, donnant naissance aux tubes “Our Lips Are Sealed” (nommé l’un des 100 meilleurs singles pop de Rolling Stone) et “We Got The Beat” et leur a également valu une nomination aux Grammy Awards du “Meilleur nouvel artiste”. Ils ont la particularité d’être le seul groupe entièrement féminin à écrire leurs propres chansons et à jouer de leurs propres instruments sur un album n°1.

En outre, le groupe organisera également une soirée d’écoute exclusive pour le 40e anniversaire de The Go-Go’s’ Beauty and the Beat, qui inclura la bassiste préférée de tous, Kathy Valentine, qui se joindra au chat. La fête commence ici aujourd’hui, 8 juillet @ 11h PT/14h HE.

Les Go-Go ont récemment annoncé leurs dates 2021/2022 sur la côte ouest nord-américaine pour célébrer l’intronisation prochaine du groupe au Rock & Roll Hall of Fame 2021. Les tickets sont en vente maintenant. Visitez le site officiel du groupe pour plus d’informations.

Les Go-Go jouent les spectacles suivants

28 décembre 2021 : Auditorium maçonnique SF, San Francisco, Californie

29 décembre 2021 : Microsoft Theater, Los Angeles, Californie

31 décembre 2021 : The Venetian Theatre, Las Vegas, NV

1er janvier 2022 : The Venetian Theatre, Las Vegas, NV

3 janvier 2022 : Théâtre civique, San Diego, Californie.

Précommandez l’édition vinyle rose de Beauty And The Beat, qui sortira le 10 septembre.