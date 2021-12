‘The Goldbergs’ prend la décision finale sur la façon de gérer le personnage de Jeff Garlin après sa sortie

ABC aurait géré la sortie abrupte de Jeff Garlin des Goldbergs en donnant l’impression qu’il n’est jamais parti. Garlin et Sony Pictures Television sont parvenus à un accord mutuel pour se séparer après que l’acteur ait reçu plusieurs accusations d’inconduite. Afin de terminer la saison en toute transparence, la série prévoit d’utiliser l’ancien travail de Garlin, y compris les prises, les images enregistrées et les échanges hors caméra des épisodes précédents pour donner l’impression qu’il est toujours là – ce qui signifie qu’il sera toujours payé.

Garlin, qui joue Murray Goldberg, a déjà été remplacé par un remplaçant et selon Variety, ils ont déjà tourné des scènes. Le remplaçant a tourné des scènes de groupe avec d’autres membres de la distribution, mais seul leur dos sera vu à la télévision. Le remplaçant a déjà été utilisé pour du matériel promotionnel, avec le visage de Garlin superposé sur la photo de leur corps.

Au fil des ans, le personnage de Garlin est devenu moins intégré à la série dans son ensemble. En fait, pour la saison 9, Garlin ne travaillait qu’un jour par semaine pour l’émission. L’émission était entre le tournage des épisodes 15 et 16 de la saison en cours lorsque Garlin et Sony ont rompu les liens suite à des allégations d’inconduite. Garlin aurait utilisé un langage inapproprié et aurait embrassé d’autres membres du personnel, même si certains étaient mal à l’aise avec le contact. Garlin a parlé des accusations et du licenciement présumé dans une interview le 3 décembre avec Vanity Fair.

« Eh bien, pour être honnête avec vous, il n’y a pas d’histoire. Et je le dis en toute sincérité, parce que c’est ce qui me rend confus. Même avec Sony, nous avons une divergence d’opinion, Sony et moi-même. D’accord. Mon opinion est que j’ai mon processus sur la façon dont je suis drôle, en termes de scène et de ce que je dois faire. Ils pensent que cela crée un espace de travail « dangereux ». espace de travail – je ne comprends pas comment c’est. Et je suis dans une émission d’humour. Je suis toujours une personne gentille et réfléchie. Je fais des erreurs, bien sûr. Mais ma comédie vise à soulager la douleur des gens. Pourquoi voudrais-je jamais causer de la douleur à qui que ce soit pour rire ? C’est de l’intimidation. C’est tout simplement injustifié », a déclaré Garlin.