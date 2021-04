La télévision peut être une forme solide d’évasion, et jamais l’évasion n’a été plus appréciée qu’au cours de la dernière année. Bien que The Good Doctor n’ait pas été mon préféré des drames médicaux à avoir frappé les ondes de la saison télévisée 2020-2021, je trouve que la façon dont il a abordé et est passé de la pandémie est supérieure à la façon dont Grey’s Anatomy, Chicago Med, New Amsterdam et The Resident l’ont géré.