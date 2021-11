‘The Good Doctor’ pas ce soir, ABC diffusant un spécial CMA à la place

Le Dr Shaun Murphy et le reste de l’équipe de l’Hôpital Saint-Bonaventure ont une soirée de congé cette semaine. ABC ne diffusera pas un nouvel épisode de The Good Doctor lundi. Au lieu de cela, Backstage Pass: Countdown to the CMA Awards sera diffusé à sa place à 22 h HE, immédiatement après la soirée Dancing With the Stars Janet Jackson.

Le prochain nouvel épisode de The Good Doctor, « One Heart », sera diffusé le lundi 15 novembre à 22 h HE. L’épisode verra Shaun (Freddie Highmore) et le Dr Alex Park (Will Yun Lee) se débattre avec une décision de vie ou de mort qui signifie qu’ils ne peuvent sauver qu’un de leurs deux parents. Pendant ce temps, le Dr Morgan Reznick (Fiona Gubelmann) essaie trop fort de plaire à Salen Morrison (Rachael Bay Jones). Derek Webster, Crystle Lightning, Shalev Snitz et Patricia Isaac seront également les invités de « One Heart ».

Pass Backstage : Le compte à rebours des CMA Awards emmènera les fans de musique country dans les coulisses alors que la Bridgestone Arena de Nashville se prépare à accueillir mercredi la 55e édition des Country Music Association Awards. Luke Bryan est l’hôte pour la première fois. Jason Aldean et Carrie Underwood devraient interpréter « If I Didn’t Love You », tandis que Gabby Barrett interprétera « The Good Ones ». Dierks Bentley, Eric Church, Luke Combs, Jennifer Hudson, Dan + Shay, Miranda Lambert, Mickey Guyton, Keith Urban et Chris Stapleton ne sont que quelques-uns des artistes qui devraient monter sur scène. Même si Jimmie Allen sera à Los Angeles lundi soir pour Dancing With the Stars, il devrait également être à Nashville pour la cérémonie de mercredi. Les nominés pour l’artiste de l’année sont Underwood, Lambert, Stapleton, Combs et Church.

L’émission spéciale du lundi soir comprendra également une interview de Lauren Alaina, qui a déclaré à ABC News que la musique l’avait aidée à surmonter sa dépression pendant la pandémie de COVID-19. Elle s’est consacrée à l’écriture et à l’enregistrement de son troisième album, Sitting Pretty on Top of the World. « C’est le disque le plus émouvant que j’aie jamais fait », a déclaré Alaina. « C’est un disque sur la résilience et l’amour de soi, le dépassement et l’espoir pour l’avenir et il s’agit de guérir, et je pense que le monde a vraiment besoin de guérison. »

Le concert d’hébergement solo de Bryan est la première fois que l’émission a un hôte solo depuis Vince Gill en 2003. Le juge d’American Idol a de l’expérience en tant qu’hôte depuis qu’il a précédemment co-animé les Academy of Country Music Awards. Lorsque les dirigeants de la CMA ont demandé à Bryan d’animer leur émission, il y a réfléchi un instant, puis a sauté sur l’occasion. « Je suis étudiant, et ma passion pour la musique country est quelque chose de difficile à décrire. Alors, je me suis assis et j’ai pensé. Je me suis dit : ‘Hé, c’est la CMAS. dirigez cette chose », a-t-il déclaré au Tennessean. « Alors j’ai dit : ‘Enfer, à quoi je pense ? Enfer oui, je le ferai.' »