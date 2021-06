The Good Doctor Saison 4 Épisode 19 Critique: Venga Vir .

C’était différent.

L’épisode 19 de la saison 4 de Good Doctor a donné le coup d’envoi à une finale de saison en deux parties dans laquelle l’équipe médicale – et Lea – se rendent au Guatemala pour aider les gens à faire confiance aux médecins.

Bien que la prémisse soit quelque peu fantaisiste et que les non-hispanophones aient pu être frustrés par le manque de sous-titres, cette histoire était beaucoup plus proche de la prémisse originale de The Good Doctor que la plupart du reste de la saison.

L’idée principale derrière le projet était déchirante.

12 patients, un suppléant. Tous les autres sont renvoyés chez eux, peu importe à quel point ils sont malades ou à quel point leur histoire est triste. Docteur

Dès le début, il était évident que les médecins allaient devoir faire des choix impossibles et renvoyer de nombreux patients qu’ils ne pouvaient pas aider.

Il semblait presque qu’ils organisaient une loterie cruelle plutôt qu’une clinique, car les patients y venaient dans l’espoir que leur état remplissait les critères pour être l’un des rares à recevoir un traitement.

Et de nombreux patients présentaient des symptômes graves. Félicitations au département de maquillage pour avoir rendu toutes les tumeurs et parties du corps enflées si réalistes que j’ai dû détourner la tête plus d’une fois !

Quoi qu’il en soit, ces personnes étaient toutes en mauvais état, et cela pourrait être directement lié à leur pauvreté et à leur incapacité à consulter un médecin.

Bien que le directeur du programme ait suggéré que les patients devaient pouvoir faire davantage confiance aux médecins, il semblait que le problème était plutôt qu’ils ne pouvaient pas se permettre de s’absenter du travail ou de rechercher des soins de santé.

Bien sûr, il y a une tonne d’Américains confrontés à des situations similaires, bien que ce soit un problème qui soit exploré plus souvent à New Amsterdam que The Good Doctor.

Bien que les hôpitaux américains disposent généralement de plus d’équipements et de ressources, les personnes qui occupent des emplois au salaire minimum et/ou qui ont des régimes d’assurance maladie inférieurs aux normes ne peuvent pas non plus se permettre de s’absenter ou de consulter un médecin avant qu’il ne soit trop tard.

Quoi qu’il en soit, la plupart des patients étaient dans une situation désespérée et les solutions proposées par les médecins américains étaient généralement irréalisables en raison d’un manque de ressources ou d’équipement.

Heureusement que personne n’est mort en attendant d’être vu et que seul Miguel a eu un problème sérieux qui l’a empêché de recevoir le traitement promis !

The Good Doctor a également fait de son mieux pour représenter une version authentique du Guatemala.

Cela signifiait qu’en plus de montrer les effets de la pauvreté paralysante et de nos héros aux prises avec la question de savoir qui ils pouvaient traiter de manière réaliste, il y avait une tonne d’espagnol parlé.

La plupart de l’espagnol n’était qu’une traduction de ce que les médecins avaient dit en anglais, mais ce n’était peut-être pas une mauvaise idée d’inclure des sous-titres afin que les non-hispanophones ne soient pas distraits en s’inquiétant s’ils avaient raté quelque chose.

J’ai compris un peu l’espagnol et j’ai pu deviner le reste à partir d’indices contextuels, mais c’est toujours une bonne idée de produire une série pour un public qui parle principalement une langue afin de fournir une sorte de traduction pour les autres langues utilisées.

Mais je suis content que The Good Doctor ait quand même opté pour le réalisme. Il y a trop de spectacles qui font que le monde entier parle couramment anglais comme par magie pour essayer de s’assurer que le public comprend tout !

C’était aussi la première fois depuis longtemps que The Good Doctor se concentrait principalement sur la médecine, les histoires de relations passant au second plan plutôt que l’inverse.

Cela a fait passer l’heure et ressemblait beaucoup plus à ce qui m’a fait tomber amoureux de cette série en premier lieu: l’idée d’une personne autiste étant douée en médecine mais devant toujours faire ses preuves.

L’autisme de Shaun n’était pas vraiment un facteur cette fois, mais toute l’équipe a dû faire ses preuves, et il y avait une tonne d’énigmes médicales intéressantes à explorer.

Docteur : Pas de détails personnels. Ils ne sont pas pertinents.

Lim : Il est le seul pourvoyeur de deux enfants. Je dirais que c’est pertinent.

Docteur: Nous ne voulons pas que ce soit un concours pour savoir quelle histoire est la plus tragique. Il y aurait trop de gagnants.

J’ai adoré Andrews se battre si dur pour son patient et le choc culturel entre les médecins américains qui pensaient que l’histoire personnelle devait être prise en compte et le directeur guatémaltèque qui voulait qu’ils ne considèrent que le meilleur risque chirurgical.

Morgan a même fait preuve d’un côté humain rare lorsqu’elle a été contrariée de devoir refuser la chirurgie d’un petit garçon atteint d’une tumeur bénigne du foie en raison de sa maladie cardiaque.

Elle était confuse et touchée par le père qui la remerciait d’avoir essayé et semblait au bord des larmes par la suite. Mais ensuite, elle a dû le gâcher en criant à Park pour avoir osé se soucier d’elle.

Morgan/Park ne forment pas un couple intéressant, et maintenant elle devient de plus en plus odieuse à chaque fois qu’elle le voit. Pouah.

Je ne sais pas non plus pourquoi Lea était là pour le trajet, à moins que ce ne soit pour aider Shaun.

Elle a dit qu’elle pensait que s’enfuir l’aiderait à faire face à la perte de son bébé, mais ce n’était pas des vacances et tout le monde travaillait.

Glassman : Tu vas bien ?

Lea: Ce n’est pas si lourd.

Glassman : Ce n’est pas ce que je voulais dire.

Léa : Je sais. Je pense que ce voyage sera bon. Cela vous aidera à vous échapper.

Glassman : Ecoute, si jamais tu veux parler, je suis là.

Léa : Je ne le ferai pas.

Glassman : Je sais.

Personne d’autre n’a amené un autre significatif avec eux, même si tout le monde s’inquiétait peut-être que Lea soit seule et l’encouragea à venir avec Shaun.

Il était prévisible que sa tentative de dépasser ses sentiments conduirait à plus de chagrin, même si je suis heureux que Claire l’ait convaincue d’être honnête avec Shaun.

Ne pas vouloir déranger son partenaire après avoir perdu leur enfant est un énorme problème, pas seulement pour Lea, mais pour la relation. Dieu merci, elle a décidé de dire quelque chose !

Claire : Tu sais, c’est bien de ne pas être bien.

Lea: C’est juste, chaque fois que je pense que ça va mieux, c’est à nouveau.

Claire: Je sais. Il vient par vagues.

Léa : C’est un processus. Un processus terrible.

Claire: Je sais. Mais vous n’êtes pas obligé de le traverser seul. Shaun ne sait pas, n’est-ce pas ?

Lea : Non. Il fait un travail formidable et important et je ne veux pas interférer avec ça. Et il ne peut pas réparer ça.

Et qu’est-ce qui s’est passé avec Lim et le directeur du programme ?

Je savais que le taxi allait être un problème dès que Lim y serait entré, mais cela ne semblait pas être un enlèvement autant que c’était le chauffeur de taxi décidant qu’il voulait de l’aide médicale pour sa famille et en oubliant de demander d’abord aux médecins. .

Lim et l’autre médecin étaient heureux d’aider et Lim était ravi d’avoir aidé à mettre au monde un bébé en bonne santé.

Le tout semblait être un véhicule pour amener le couple à s’embrasser. Cela ne me dérange pas, mais que va-t-il se passer quand Lim retournera en Amérique?

Ou va-t-elle finir par rester avec son nouvel amour, laissant un autre trou à combler sur The Good Doctor Season 5 ?

À vous de jouer, fanatiques de The Good Doctor.

Qu’avez-vous pensé du voyage des médecins au Guatemala ? Frappez le grand, bleu AFFICHER LES COMMENTAIRES bouton et faites-le nous savoir!

Vous voulez d’abord vous rafraîchir la mémoire ? Il suffit de regarder The Good Doctor en ligne ici même sur TV Fanatic.

The Good Doctor est diffusé sur ABC le lundi à 22 h HNE/PST. La finale de la saison 4 sera diffusée le 7 juin 2021.

Modifier Supprimer

Jack Ori est un scénariste senior pour TV Fanatic. Son premier roman pour jeunes adultes, Reinventing Hannah, est disponible sur Amazon. Suivez-le sur Twitter.