The Good Life arrive sur Xbox Games Pass, démo maintenant disponible sur Xbox One

La belle vie, l’aventure RPG-life de Swery pour le remboursement de la dette, sera disponible sur Xbox Game Pass lors de sa sortie le 15 octobre.

Mais, si vous êtes un utilisateur Xbox One, vous n’aurez pas à attendre aussi longtemps pour en avoir un avant-goût, car une démo du jeu est désormais disponible sur la console.

Les joueurs PC peuvent consulter la démo lors du prochain Steam Next Festival, qui débutera demain, le 1er octobre.

Développé par White Owls et dirigé par Swery, créateur de Deadly Premonition, et Yukio Futatsugi, créateur de Panzer Dragoon et Phantom Dust, The Good Life un jeu d’aventure dans lequel vous incarnez Naomi, une photographe new-yorkaise qui vient d’arriver dans la petite ville britannique de Rainy Woods.

Son travail consiste à découvrir la vérité derrière cette ville, et pour ce faire, elle tracera plusieurs pistes et résoudra des mystères. Au fil du temps, ses enquêtes révèlent les deux secrets cachés du village : que les gens se transforment en chiens et chats chaque nuit, et que quelqu’un dans la communauté est un meurtrier.

Pour élucider ce mystère, vous devrez cuisiner, manger, dormir, faire du shopping, cultiver et explorer la ville tout en entreprenant des travaux de photographie et d’autres quêtes plus non conventionnelles.

The Good Life est disponible en précommande, et aux côtés de Xbox One et Steam, il arrive sur PlayStation 4 et Switch

