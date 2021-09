The Gospel Truth’s Best : le label religieux de Stax Records

«Nous avons essayé d’aller à Motown. ” C’est ce que le chanteur virtuose Rance Allen s’est souvenu de sa tentative d’obtenir un contrat d’enregistrement pour le groupe qu’il dirigeait avec ses frères (Tom à la batterie ; Steve à la basse) dans Respect Yourself de Robert Gordon : Stax Records and the Soul Explosion. Mais il y avait quelques problèmes. Motown ne signait pas d’actes évangéliques et Rance – membre de l’Église de Dieu en Christ – chantait exclusivement au service du Seigneur.

Heureusement, il y avait une autre option, une sur mesure pour Rance et ses frères. Dave Clark – pas le rockeur anglais, mais le promoteur noir qui brise les barrières – avait vu le trio lors d’un spectacle de talents à Détroit, et il développait une empreinte religieuse, appelée The Gospel Truth, pour le label basé à Memphis qui était synonyme de Southern Âme, Dossiers Stax. Clark a fait du Rance Allen Group le premier acte qu’il a signé pour The Gospel Truth.

Écoutez le meilleur du label The Gospel Truth ici.

Peu de temps après, Clark a commencé à recruter des artistes de Gospel de tout le pays. Cette diversité géographique a fait en sorte que The Gospel Truth n’avait pas de son ou de style de signature. Certains des groupes du label se sont même aventurés loin de la tradition gospel afro-américaine, comme Blue Aquarius, qui étaient membres du mouvement de la lumière divine new age (fondé dans le nord de l’Inde), et Bob Hemphill and the Commanders, qui ont apporté une forte saveur de bluegrass solitaire à leur musique.

Mais tous les artistes de la liste étaient unis par la mission du label d’emballer le Gospel de manière à plaire aux fans d’une gamme de musique contemporaine. Cela s’est manifesté de différentes manières : donner une tournure sanctifiée aux hits profanes ; faire des disques qui sonnent comme les chansons de la radio R&B ; évoquant la nostalgie avec des arrangements religieux traditionnels ; répondre aux préoccupations sociales; et parfois en étant assez funky pour faire fonctionner une bonne ligne Soul Train.

Voici une introduction à certains des meilleurs dimanches de The Gospel Truth.

Les reprises

La clé de la stratégie du label pour élargir l’attrait de Gospel était de faire refaire des chansons populaires par ses artistes. En fait, les 45 premiers de The Gospel Truth étaient la version sacrée du groupe Rance Allen Les tentations numéro un de la pop et du R&B, “Just My Imagination”. Sous-titrée « Just My Salvation », la chanson s’est avérée une vitrine parfaite pour la voix de Rance, qui pouvait aller des graves de Paul Williams aux aigus de fausset d’Eddie Kendricks. Ce n’était qu’une des nombreuses reprises que The Rance Allen Group allait enregistrer. Un autre moment fort a été la tournure spirituelle du trio sur Stevie Wonder‘s “Pour une fois dans ma vie”, qui transforme la mélodie familière en un témoignage émouvant sur la découverte de l’amour de Dieu.

Parmi les autres reprises remarquables du label, citons une version doucement méditative du Stylistics “Stop, Look, Listen (To Your Heart)” des Howard Lemon Singers et des Marion Gaines Singers, une interprétation funky mais émouvante de “Grandma’s Hands” de Bill Withers.

Mais, de loin, l’une des chansons les plus intéressantes qui intègrent un succès précédent est “Be Still and Know He’s God” de Louise McCord. Il utilise les premières lignes de “Make It Easy For Yourself”, écrite par l’équipe prolifique de Burt Bacharach et Hal David, et rendue populaire par des chanteurs tels que Jerry Butler et Dionne Warwick. La chanson est un moment fort de l’album de 1972 de McCord, A Tribute To Mahalia Jackson. La « reine du gospel » est décédée plus tôt dans l’année, et plutôt que de simplement refaire ses chansons, McCord puise dans l’esprit de Jackson de vouloir apporter le message du Seigneur aux masses. Elle propose des chansons qui ont une gamme de sons allant du solennellement traditionnel au funky de chaussures à plateforme, mais elles sont toujours rendues émouvantes par l’âme chargée de sa voix.

Âme pour votre âme

Une autre façon pour The Gospel Truth d’aller au-delà de la foule qui allait à l’église était de faire des chansons qui ressemblaient aux ballades et aux jams de fête joués à la radio noire. À la première écoute de «Keep My Baby Warm» du duo frère-soeur Charles et Annette May, on dirait que la moitié féminine du duo réconforte un amant opprimé. Mais en fait, elle chante du point de vue de la Vierge Marie jurant de protéger farouchement l’enfant Jésus.

D’autres actes évoquaient des artistes profanes sans imiter leur style. Clarence Smith donne une voix touchante mais décontractée à la manière de l’homme d’usine devenu musicien Bill Withers, et la formation de neuf membres de DC The Gospel Artistics rend hommage au doo-wop du coin de la rue sur “Lord Is It I?” Les femmes des Howard Lemon Singers mélangent leurs voix comme leurs camarades du label Stax The Emotions. Et le chœur populaire de l’opération PUSH (People United to Save Humanity) du révérend Jesse Jackson propose des arrangements sobres mais élégants de style Philly, coordonnés par leur chef musical, le révérend Marvin Yancy. Il allait épouser Natalie Cole et travailler sur plusieurs de ses premiers succès.

La religion du bon vieux temps

Parfois, The Gospel Truth a essayé de gagner de nouveaux auditeurs, non pas en leur donnant les derniers sons, mais en évoquant la musique religieuse d’une époque antérieure. Gospel Artistics de DC, Marion Gaines Singers de Detroit et Christian Tabernacle Concert Choir de Chicago, dirigés par le fondateur de l’église Maceo Woods. apporter diversement les sons des orgues Hammond, des voix gémissantes et des rythmes entraînants.

Louise McCord fait une interprétation montante du classique du gospel noir «Soon I Will Be Done», qui a ses racines dans les spiritualités des esclaves. Il a été interprété de manière mémorable par Mahalia Jackson dans le mélodrame Imitation of Life de 1959.

Le bon combat

En général, Stax a toujours reflété les préoccupations sociales de l’époque en ce qui concerne les Noirs. La sortie musicale de The Gospel Truth n’était pas différente. « Si je pouvais rendre le monde meilleur », du groupe Rance Allen, « Quand les gens apprendront-ils à aimer » de la Henry Jackson Company, « Time Shall Be No More » de The Gospel Artists et le steeple-shaking des Howard Lemon Singers version du chanteur de R&B Luther Ingrams « To The Other Man » offrent toutes des visions utopiques et royales du respect et de l’harmonie raciales. Mais le funk déferlant et la voix affirmée de “Better Get A Move On” de Louise McCord suggèrent une urgence plus militante.

??

Repousser le diable

Ces airs ont des rythmes si forts qu’ils pourraient transformer un saint exalté en un b-boy ou une fille. « Satisfait » par les frères et sœurs Charles et Annette May est un bongo. “God Is Where It’s At” du groupe Rance Allen est une révision digne d’éloges du hit très échantillonné des Jackson 5 “I Want You Back”. « The Man » des Marion Gaines Singers est une jambe de force géniale qui présente le prédicateur local comme le frère le plus génial du quartier. Et la batterie d’ouverture de “Hotline To Jesus” du Rance Allen Group préfigurerait ce que le producteur Kenton Nix ferait sur des classiques post-disco comme “Funky Sensation” de Gwen McCrae et “Heartbeat” de Taana Gardner. La vaste expérimentation de The Gospel Truth allait avoir un impact sur la musique d’une manière que les mortels ne comprendront peut-être jamais complètement.

Achetez la collection complète de singles du label The Gospel Truth ici.