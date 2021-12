The Grand Tour: James May partage les détails des spéciaux reportés

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

James May du Grand Tour a promis qu’il y aurait encore plus d’épisodes de la série Amazon Prime Video à venir après la sortie de Carnage A Trois.

Le deuxième spécial de verrouillage du présentateur sera lancé sur la plateforme de streaming le 17 décembre et le verra, Jeremy Clarkson et Richard Hammond traverser le Chanel en France.

Comme le titre l’indique, il y aura beaucoup de carnage en magasin, et cela ne s’arrêtera pas là car James a annoncé qu’il y avait d’autres promotions prévues.

S’adressant à Charlotte Hawkins et Ben Shephard lors de l’émission Good Morning Britain d’aujourd’hui, l’hôte a déclaré: « Nous avions des plans à l’origine pour la Russie. Nous en avons plusieurs autres dans notre poche arrière ; nous ne les jetons pas, ils sont reportés à cause du coronavirus.

« Le film français, Carnage A Trois, est le deuxième de notre mini-spécial britannique … ils ont été conçus pour continuer jusqu’à ce que nous puissions revenir à une vie normale, ce qui prend un peu plus de temps que prévu, mais nous le ferons ça finalement.

« Nous sommes imparables. »

Les garçons sont de retour demain ! (Photo : vidéo Amazon Prime)

Bien sûr, James, Jeremy et Richard travaillent également sur leurs projets individuels.

Jeremy a lancé l’une des plus grandes réussites de l’année avec Clarkson’s Farm, qui a déjà été commandée pour une deuxième série.

Pendant ce temps, James filme sa deuxième émission de voyage Our Man, cette fois en Italie, tandis que Richard a lancé une autre exposition de voitures appelée Richard Hammond’s Workshop, restaurant des voitures qu’il décrit comme son « véritable projet de passion ».

Le Grand Tour: Carnage A Trois devrait arriver demain et verra le trio plonger dans le monde étrange de la culture automobile française.

« Lors d’un road trip épique commençant dans les collines galloises, ils préparent une ascension de montagne époustouflante, des désamorçages de bombes, des voitures à hélices, des cascades en hélicoptère et la course la plus excitante de leur vie avant d’atteindre la Manche pour un climax médiéval à couper le souffle. ‘, lit-on dans le synopsis.

« Et une soupe de cinéma d’art et d’essai français. »

Good Morning Britain est diffusé en semaine à 6h du matin sur ITV et Le Grand Tour Présente : Carnage A Trois sera lancé sur Amazon Prime Video le vendredi 17 décembre.

