The Great Ace Attorney Chronicles est déjà le cinquième meilleur jeu Switch de 2021

Vous ne croyez peut-être pas vraiment au pouvoir de Metacritic – un site d’agrégation de critiques – pour représenter les opinions de beaucoup, mais pour ceux d’entre vous qui aiment la série Ace Attorney et qui veulent la voir réussir, ce sera néanmoins une bonne nouvelle.

Voici les cinq meilleurs jeux Switch actuels sur Metacritic pour 2021, en fonction de leurs scores moyens :

The House In Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition (98) Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (89) Fès (88) Monster Hunter Rise (88) The Great Ace Attorney Chronicles (88)

Nous ne pouvons pas nous empêcher de remarquer que quatre d’entre eux sur cinq sont des rééditions ou des remasters d’anciens jeux (Fata Morgana et Fez datent de 2012, Super Mario 3D World date de 2013 et The Great Ace Attorney Chronicles est sorti pour la première fois en 2015 ) mais nous ne sommes pas ici pour en parler – nous sommes ici pour féliciter The Great Ace Attorney d’être si… eh bien, génial.

Nous avons donné au jeu à double fonctionnalité un 9/10 dans notre critique plutôt élogieuse, et il semble que la plupart des autres sites soient d’accord : 15 des critiques sont un neuf ou plus, et Eurogamer (qui ne fait plus de scores numérotés) lui a donné un “Recommandé”.

Les critiques positives ont beaucoup en commun, soulignant la valeur de production élevée de The Great Ace Attorney, son nouveau cadre et son excellente écriture; beaucoup d’entre eux louent également les ajouts culturels et historiques.

En bas de la liste, en tant que seule critique « mitigée » à ce jour, se trouve Siliconera, avec un 7/10, qui semble moins impressionné par le style Ace Attorney en général :

“Si vous aimez quand les blagues se répètent et se répètent, félicitations ! Vous avez trouvé un jeu pour vous. Si vous voulez un peu plus de nuances et d’artisanat… peut-être pas. L’humour de The Great Ace Attorney Chronicles, comme son mystère, est écrit être accessible à un public plus jeune. En tant que tel, cela peut être amusant, mais ce n’est pas stimulant intellectuellement.

Les critiques de Siliconera font écho à quelques-unes des critiques positives: rythme lent, progression parfois déroutante, et le fait que Ryunosuke n’est pas aussi immédiatement sympathique que le bon vieux Phoenix Wright. Cependant, ils ont également des éloges pour les jeux, qui sont en grande partie d’accord avec les autres critiques : c’est un excellent rapport qualité-prix et absolument magnifique.

À titre de comparaison, la trilogie Ace Attorney sur Switch se situe actuellement à 81 sur Metacritic, ce qui en fait le 62e meilleur jeu Switch de 2019, et aucun des autres jeux de la série n’a jamais atteint un score supérieur à ce score – la plupart le sont. dans les années 70 hautes ou très basses 80.

De loin, The Great Ace Attorney Chronicles est le meilleur jeu du groupe. Du moins, selon les notes moyennes… et pour le moment. Plusieurs sites, dont Kotaku, Polygon, IGN et GameSpot n’ont pas publié leurs critiques au moment de la rédaction. Tout pourrait changer, mais pour l’instant, les fans d’Ace Attorney peuvent se réjouir d’être l’un des meilleurs jeux de l’année.