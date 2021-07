The Great Ace Attorney Chronicles glisse tranquillement sur ma liste de candidats GOTY

Parfois, les préquelles semblent superflues – mais au mieux, elles ressentent un coup de maître. The Great Ace Attorney Chronicles est ce dernier.

En tant que fan de la série principale Ace Attorney, j’avais toujours en quelque sorte radié The Great Ace Attorney. Une paire de spin-offs qui était auparavant une affaire uniquement au Japon, je me suis retrouvé intrinsèquement moins intéressé par le concept de jeux déconnectés de la distribution principale et des récits dont j’étais tombé amoureux sur DS. C’est à cause de ça que je n’ai même pas crié trop fort quand ces sorties n’ont jamais été localisées. Maintenant qu’ils l’ont été, et que je les ai joués, je peux lever la main dans un mea culpa emphatique : j’avais complètement tort.

Les Chroniques du Grand As procureur est intéressant pour toutes les raisons pour lesquelles il est différent du reste de la série autant que pour toutes les raisons pour lesquelles il est similaire – et à bien des égards, ce sont les différences qui le rendent vraiment excitant.

Au fond, ce sont toujours des jeux d’aventure courageux avec un pied dans la parodie et l’autre dans une narration lourde mais sincère – mais aussi, ce sont des jeux sur le temps dans lequel ils se déroulent.

L’idée est que Ryunosuke Naruhodo est apparemment un ancêtre de l’avocat actuel Phoenix Wright – et cela raconte son histoire – également dans le domaine juridique – à l’époque où le Japon a commencé à s’ouvrir au monde. Dans le cadre de ce bouleversement, Naruhodo se retrouve dans l’Angleterre victorienne, avec Herlock Sholmes (oui, vraiment) légalement distinct de Sherlock Holmes l’aidant dans ses aventures.

Fondamentalement, il y a un changement de ton et d’attitude ici qui a du sens pour le cadre et la période. Là où les principaux jeux Ace Attorney se déroulent dans un fac-similé du monde réel, le cadre historique de cette paire de jeux offre aux écrivains l’opportunité d’être étonnamment introspectifs sur la relation du Japon avec les empires en plein essor et le rôle du pays dans le monde à la fois hier et aujourd’hui. . Il est également possible d’examiner et de critiquer la culture britannique de la manière amusante et légèrement idiote que vous n’obtenez que lorsque c’est la Grande-Bretagne via le Japon – ce qui est généralement charmant.

L’apparition de personnages familiers est également intéressante. Certains sont des pastiches de véritables personnages historiques, tandis que d’autres sont des versions de personnages littéraires de l’époque, dont plusieurs personnages d’autres histoires de Holmes. Certains d’entre eux débarquent mieux que d’autres, mais il est néanmoins fascinant de voir le charme breveté Ace Attorney, y compris dans la localisation, appliqué à des figures que nous connaissons d’ailleurs.

Les développeurs, quant à eux, peuvent également utiliser le paramètre à leur avantage. Les systèmes juridiques établis dans les jeux modernes sont remplacés par un système de style britannique, et bien que cela ne modifie pas trop le déroulement des procès, c’est un ajustement rafraîchissant qui aide ces jeux à se démarquer.

De même, Herlock Sholmes utilise tous les pouvoirs déductifs pour lesquels il est connu dans un nouveau système qui est un analogue de certains des éléments surnaturels utilisés pour ouvrir des boîtiers dans les autres jeux. Cela fonctionne et a encore une fois sa propre énergie et sa propre attitude qui conviennent parfaitement à ce package.

En particulier, le fait que Sholmes ne soit pas si bon qu’un détective consultant est plutôt un coup de génie : la façon dont vous démêlez les mystères consiste à écouter son hypothèse généralement extrêmement incorrecte, puis à travailler pour la corriger, étape par étape. . Encore une fois, l’énergie est juste si légèrement différente des jeux précédents d’une manière qui sera sublime pour les joueurs de retour, mais aussi une amélioration par rapport aux prédécesseurs qui pourraient attirer les nouveaux arrivants : vous vous sentez souvent plus occupé et plus engagé au milieu de l’affaire, même si l’intrigue n’est généralement pas aussi forte que la trilogie originale.

Être un spin-off libère quelque peu la série de certaines de ses faiblesses de localisation établies dans les premiers titres de la série. En Occident, ces jeux ont été notoirement incapables de décider s’ils se déroulent aux États-Unis ou au Japon ; le premier jeu s’est localisé comme s’il était en Amérique, tandis que les plus récents comportaient des éléments qui rendaient cette illusion impossible à maintenir. Ici, le jeu est sans vergogne japonais, les personnages du Japon ayant des noms appropriés et autres. La rupture nette est également utile dans ce sens.

De loin mon personnage préféré dans le jeu est Naruhodo lui-même, cependant. Son personnage est bien joué, le meilleur du groupe dans une localisation déjà excellente – et il est difficile de ne pas s’enraciner pour lui et de tomber amoureux de lui de la même manière que vous l’avez fait pour Wright. Ce serait facile de jouer ce truc d’ancêtre à moindre coût et de le faire simplement être Wright en costume d’époque – mais il ne l’est pas. C’est son propre personnage, et avec qui j’ai vraiment aimé passer du temps.

En effet, j’ai apprécié tout mon temps avec The Great Ace Attorney Chronicles jusqu’à présent. Je ne l’ai pas terminé au moment d’écrire ces lignes – j’en suis à environ un jeu et demi dans le package de deux jeux – mais il se faufile déjà discrètement dans la liste de mes jeux préférés de 2021. Revenir à ce genre de jeu c’est un peu comme recevoir un joli câlin chaleureux. C’est juste assez différent des jeux Ace Attorney réguliers pour se sentir comme quelque chose de nouveau, mais aussi assez proche pour qu’il enflamme un flou similaire en moi – et j’adore ça.