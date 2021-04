The Great Ace Attorney Chronicles obtient la date de sortie de juillet, nouvelle bande-annonce ⋆ .

The Great Ace Attorney Chronicles se dirige vers l’ouest!

Pour la première fois, le Avocat Ace série dérivée Dai Gyakuten Saiban arrive à l’ouest. Les deux titres Nintendo 3DS de la série seront emballés comme Les chroniques de Great Ace Attorney et sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 27 juillet 2021. Il est au prix de 39,99 $ ou disponible au prix de 59,99 $ en bundle avec le Phoenix Wright: Trilogie Ace Attorney (qui contient les trois premiers titres de la série principale.

Alors que Phoenix Wright n’apparaît pas, son ancêtre Ryunosuke Naruhodo le fait pour ce jeu d’enquête du 19ème siècle. Attendez-vous à beaucoup de drames dans la salle d’audience dans les 10 cas à découvrir. Il y a même une apparition du légendaire détective Herlock Sholmes, qui n’est sûrement basé sur personne. De plus, il comprend huit mini-épisodes, trois costumes alternatifs et une galerie d’art et de musique.

Il y a deux nouveaux mécanismes de jeu à surveiller: Dance of Deduction et Summation Examinations. Dance of Deduction verra Ryunosuke se battre contre Sholmes alors qu’ils découvrent de nouveaux faits en trouvant des failles dans la logique du détective. Pendant ce temps, les examens de sommation permettront aux joueurs de trouver des problèmes de juré afin de parvenir à un verdict de non-culpabilité.

Herlock Sholmes est sur l’affaire 🕵️‍♂️ (oui, vraiment) The Great Ace Attorney Chronicles arrive sur PS4 le 27 juillet, y compris des jeux précédemment sortis uniquement au Japon: https://t.co/CvLwbaor2x pic.twitter.com/tU9lHirnoR – PlayStation (@PlayStation) 21 avril 2021

C’est une excellente nouvelle pour Avocat Ace les fans qui ont souhaité que ces titres soient localisés. Espérons un Apollo Justice ou alors Enquêtes d’Ace Attorney le bundle est le suivant.

