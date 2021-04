The Great American Songbook: Jazz Covers

L’apogée du Great American Songbook s’étend sur quatre décennies, à partir des années 20. Tin Pan Alley, Broadway et Hollywood ont été la toile de fond de l’écriture de Cole Porter, Irving Berlin, les Gershwins, Richard Rodgers et Lorenz Hart, Jerome Kern, Vincent Youmans, Harry Warren et Harold Arlen. Pour la plupart des gens, l’âge d’or du Songbook s’est terminé avec la venue du rock’n’roll, qui a également fourni un signe de ponctuation distinct dans l’histoire du jazz.

Les auteurs-compositeurs ont trouvé des ambassadeurs volontaires pour leur musique parmi les musiciens de jazz. En partie, c’était parce que leurs merveilleuses mélodies attiraient tous ceux qui aiment la musique, mais elles permettaient également aux musiciens d’improviser, emmenant leur public dans des voyages uniques et innovants.

Cela était particulièrement vrai dans le studio d’enregistrement, où des groupes de musiciens souvent disparates étaient réunis pour faire un enregistrement, et le terrain d’entente fourni par le matériel du recueil de chansons était très souvent le point de départ. De même, sous les auspices de la bannière Jazz At The Philharmonic de Norman Granz, l’utilisation de chansons Songbook a littéralement donné aux musiciens une plate-forme pour pouvoir jouer et créer de la magie.

1: Various: Tea For Two (extrait de The Complete Jazz At The Philharmonic On Verve, 1944-1949, 1998)

Lors du tout premier concert du JATP, en juillet 1944, les musiciens réunis, dont le pianiste Nat King Cole, étendu sur «Tea For Tea» de Vincent Youmans. Parmi les numéros présentés l’année suivante, il y avait «Oh, Lady Be Good», écrit par George et Ira Gershwin pour la comédie musicale de Broadway du même nom…

2: Various: How High The Moon (extrait de The Complete Jazz At The Philharmonic On Verve, 1944-1949, 1998)

… Ils ont également écrit «How High The Moon», une chanson de la revue de Broadway de 1940 Two For The Show, avec de la musique de Morgan Lewis, qui est devenue l’hymne officieux Jazz At The Philharmonic. Tout au long de son histoire, le répertoire JATP était rempli de chansons de The Great American Songbook.

3: Divers: Qu’est-ce que cette chose appelée amour? (extrait de la session de jazz n ° 2 de Norman Granz, 1953)

Pour les musiciens de jazz, c’est la façon dont ils ont interprété ces chansons, les imprégnant de leur propre style particulier et de leurs improvisations distinctives, qui a créé une musique unique, bien qu’avec un pied fermement enraciné dans le passé. Quand il s’agissait d’enregistrer pour Mercury et son propre label, Clef, Norman Granz n’était pas du genre à perdre du temps et de l’argent en répétitions. Il a préféré le jam au plan envisagé, et ainsi, lorsque l’aube de l’ère des disques est arrivée à la fin des années 40, il a mis ses musiciens en studio et s’attendait à ce qu’ils produisent de la magie dans les plus brefs délais afin qu’il puisse sortir des albums.

En juillet 1952, Granz met le trompettiste Charlie Shavers et les saxophonistes Benny Carter, Johnny Hodges, Charlie Parker, Flip Phillips et Ben Webster avec une section rythmique de Oscar Peterson (piano), Barney Kessel (guitare), Ray Brown (basse) et JC Heard (batterie) à Radio Recorders à Los Angeles pour enregistrer deux albums pour Clef qu’il a appelé Norman Granz’s Jam Session # 1 et # 2. Le premier était un mélange de ballades comprenant certaines des plus belles chansons du Great American Songbook; sur Jam Session # 2, ils ont prolongé “What Is This Thing Called Love?” de Cole Porter? à 15 minutes de pure poésie.

4: Charlie Parker: Laura (de Charlie Parker avec des cordes, 1950)

Cela ne devrait en aucun cas impliquer que Granz était indifférent – il adorait juste la spontanéité de brillants musiciens jouant la musique qu’ils aimaient. En 1949, avant ses enregistrements Jam Session, Granz met Charlie Parker en studio avec l’orchestre de Jimmy Carroll pour enregistrer l’un des albums phares du jazz d’après-guerre, Charlie Parker With Strings. Comme l’a dit Granz à l’époque, «Tous les musiciens de jazz que je connais voulaient enregistrer avec des cordes.»

Granz était peut-être un peu hors du faisceau, mais s’il avait ajouté «enregistrer The Great American Songbook» à cette déclaration, il aurait peut-être été plus proche de la vérité. Parmi les chansons enregistrées par Bird figuraient des classiques des Gershwins, Cole Porter, Rodgers & Hart, Jimmy McHugh, Johnny Mercer, Yip Harburg et Brooks Bowman. C’est un de ces disques que tout le monde devrait posséder et qui prouve en grande partie l’intensité de la relation entre le jazz et le Songbook.

5: Oscar Peterson: Juste une de ces choses (extrait d’Oscar Peterson Plays The Cole Porter Songbook, 1959)

Granz a signé un contrat d’enregistrement avec Oscar Peterson en 1950 et, deux ans plus tard, a commencé une série d’albums dans lesquels le pianiste canadien a exploré l’écriture de certains des plus grands représentants du Songbook. Les deux premiers de la série étaient Oscar Peterson Plays George Gershwin et Oscar Peterson Plays Duke Ellington, et il les a suivis avec la musique de Harold Arlen, Vincent Youmans et Count Basie au cours des prochaines années. «Just One Of These Things» vient de ses lectures de 1959 des classiques du recueil de chansons de Cole Porter.

6: Ella Fitzgerald: Night And Day (de Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook, 1956)

En 1956, lorsque Granz a signé Ella Fitzgerald à Verve Records, son premier grand projet avec la chanteuse fut Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook. La combinaison d’Ella et Porter est irrésistible, et que ce soit sur tempo ou downtempo, la gamme vocale de trois octaves d’Ella s’envole sans effort alors qu’elle donne vie à chaque chanson. Fitzgerald a enregistré cela, et ses autres albums qui ont suivi dans la série Songbook, dans les studios Capitol à Hollywood.

Ella a ensuite enregistré huit albums de Songbook, qui ont tous contribué à créer ce que nous en sommes venus à considérer comme l’album moderne. Selon Granz, le processus était simple: «Je proposerais 50 chansons qui conviendraient à Ella. Nous nous asseyions ensemble et le réduisions à, disons, 20… parce qu’une partie de ce que nous faisions avec les recueils de chansons était d’explorer les auteurs-compositeurs.

7: Frank Sinatra: Je t’ai sous ma peau (extrait de Songs For Swingin ‘Lovers !, 1956)

Deux semaines avant qu’Ella enregistre sa version de «I’ve Got You Under My Skin» de Cole Porter, le trompettiste Harry «Sweets» Edison et le tromboniste Milt Bernhart avaient enregistré l’arrangement de la chanson de Nelson Riddle avec Frank Sinatra, mettant en vedette le fabuleux solo du tromboniste. Sinatra, comme Ella, a utilisé The Great American Songbook pour explorer les possibilités d’utiliser sa voix pour devenir le meilleur chanteur de jazz masculin qui ait jamais existé.

8: Ella Fitzgerald et Louis Armstrong: La proximité de vous (d’Ella et Louis, 1956)

Une autre des idées inspirées de Granz consistait à associer Ella avec Louis Armstrong pour enregistrer des duos entièrement composés de standards Songbook. L’album Ella And Louis, enregistré en août 1956, est un tour de force et montre à quel point ces chiffres étaient enracinés avec les musiciens impliqués, dont Oscar Peterson au piano. Il n’y avait pas de temps de répétition, c’était juste dans le studio et les déposer. «The Nearness Of You» de Hoagy Carmichael est sublime et montre à quel point les musiciens sans effort peuvent apparaître lorsqu’ils sont au sommet de leur puissance musicale.

9: John Coltrane: I’m Old Fashioned (de Blue Train, 1957)

Contrairement à la plupart des autres labels, Blue Note a toujours inclus le temps de répétition dans ses calendriers de production, ce qui a fait de la sortie du label l’opposé polaire des empreintes de Norman Granz. Le fondateur de Blue Note, un immigrant allemand Alfred Lion, a payé les répétitions lui-même, et ces sessions ont largement conduit les musiciens à travailler sur leur propre matériel, plutôt que de retravailler des morceaux de The Great American Songbook – bien qu’il serait faux de dire que le Songbook ne l’a pas fait. trouver une place sur certains albums brillants de Blue Note.

John Coltrane fait un album pour Blue Note, le superlatif Blue Train de 1957, dont tous les cinq morceaux sauf un sont des originaux de Trane. La seule couverture est Johnny Mercer et «I’m Old Fashioned» de Jerome Kern, mais c’était loin d’être la dernière fois que Coltrane reviendrait dans le Songbook. Les ballades de 1963 étaient presque entièrement composées de numéros de recueils de chansons; peu de temps après, il a fait un album avec le chanteur Johnny Hartman, inspiré par les écrivains du Songbook.

10: Cannonball Adderley: Autumn Leaves (de Somethin ‘Else, 1958)

Le catalogue Blue Note contient d’autres beaux exemples d’interprétations du Songbook, et aucun n’est plus fin que Somethin ‘Else de Cannonball Adderley, enregistré en 1958 et mettant en vedette Miles Davis à la trompette. Sur les cinq titres de cet album, trois sont des remaniements de standards – apparemment choisis par Davis – ce qui renforce la sensation de confort extrême que dégage chaque piste. Aucune n’est plus magistrale que les «feuilles d’automne».

11: Robert Glasper: Stella By Starlight (de Covered, 2015)

Au cours des 50 dernières années, les musiciens de jazz sont revenus encore et encore au Great American Songbook, y compris, aussi récemment qu’en 2015, le pianiste Robert Glasper, la quintessence même d’un jeune artiste de jazz branché. Parmi les nombreuses reprises de son album Covered, qui porte bien son titre, il propose une brillante interprétation de «Stella By Starlight» de Victor Young. Tirée à l’origine d’un film de 1944, The Uninvited, la chanson présentée sur Charlie Parker With Strings, ainsi que enregistrée dans les sept décennies intermédiaires par Anita O’Day, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Stan Getz, Ella Fitzgerald, Bill Evans, Zoot Sims, Frank Sinatra et Tal Farlow – pour n’en citer que quelques-uns.

Le Great American Songbook a été salué à juste titre comme une contribution majeure à la culture américaine et sera toujours une source d’inspiration pour les musiciens de jazz. Étant donné la position du jazz en tant que forme d’art prééminente que l’Amérique a donnée au monde, cela le place à peu près aussi haut que possible dans la panoplie de la musique américaine.

