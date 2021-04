The Great American Songbook: Soul Covers

L’influence du Great American Songbook fait écho au fil des décennies, plus d’un demi-siècle après la révolution rock’n’roll a d’abord promis de mettre fin à ses valeurs de mélodie, d’harmonie et de ballade romantique. Aujourd’hui, des albums entiers de rockeurs sont consacrés à ses chansons; tout le monde, des chanteurs de reggae aux Rod Stewart adore les chanter. Pour de nombreux fans, cependant, la musique la plus harmonieuse depuis les années 50 est la soul; elle aussi a été ravie de se plonger dans ce livre (imaginaire) rempli de mélodies issues des spectacles et de l’âge d’or d’Hollywood: après tout, ces chansons offrent un sentiment d’intemporalité et de dignité qui confère un peu de classe à un artiste. En retour, l’âme a donné à ce matériau un pouvoir dérivé de l’Évangile et une sexy dancefloor qui lui manquait. Voici 11 performances soul de The Great American Songbook qui raviront à coup sûr vos oreilles – et votre cœur.

1: Etta James: Enfin (de At Last !, 1960)

Commençons par la naissance de la musique soul, quand elle rassemblait ses vêtements dans la chambre du R&B et se souvenait de ce que sa maman disait de ne jamais oublier ce qu’on lui enseignait à l’église. L’âme n’a jamais été une affaire simple, et le grand Etta James était l’exemple vivant de ses racines complexes. Elle n’a jamais connu son père et sa mère avait 14 ans lorsqu’elle a eu Etta.

En tant que fille, Etta aimait chanter, mais elle a été battue en public par un professeur de choeur abusif. La voix puissante d’Etta l’a vue faire des disques R&B à l’âge de 15 ans, en 1954. En 1960, elle a sorti son premier album pour Chess, At Last !, et alors que la chanson titre était une ballade bluesy sur le larynx d’Etta, elle avait été écrite pour un 1941 comédie musicale hollywoodienne, Sun Valley Serenade, qui mettait en vedette l’orchestre de Glen Miller. Écrit par le parolier Mack Gordon et le compositeur Henry Warren, il est difficile de croire que la performance imbibée d’âme d’Etta pourrait provenir du même stylo qui a écrit «Chattanooga Choo Choo» et «I’ve Got A Gal In Kalamazoo». Son pouvoir d’âme l’a transformé: la chanson était la sienne à partir de ce moment-là.

2: Marvin Gaye et Mary Wells: Just Squeeze Me (Don’t Tease Me) (from Together, 1964)

Etta n’était pas la seule diva de l’âme puissante à gérer un matériel aussi improbable. Au début de sa carrière, Aretha Franklin a été parsemée d’albums orientés jazz / lounge, et elle s’est attaquée à “Love For Sale” et “You Are My Sunshine”. Elle n’était pas le seul talent de la soul à essayer ce dernier: le personnage avonculaire de la Nouvelle-Orléans, Lee Dorsey, l’a enregistré au début de sa carrière.

C’était pratique pour un chanteur de soul d’avoir une touche dans la musique grand public, au cas où la soul s’avérerait être une mode passagère. Même le grand Marvin Gaye était enclin à enfiler un smoking et à croon des ballades jazzy sous les encouragements du fondateur de Motown, Berry Gordy. Marvin a coupé un album entier de morceaux de spectacle, Hello Broadway, et même en chantant avec son premier partenaire soul en duo, Mary Wells, plongé dans The Great American Songbook avec une couverture de Duke Ellington“Just Squeeze Me (Don’t Tease Me)” sur leur bel album Together. Leur version est une superbe tranche de R&B soul, de saut et de swing.

3: Quatre hauts (dans le calme de la nuit, d’en haut, 1966)

Les musiciens de la maison de Motown étaient pour la plupart plus âgés que les artistes qu’ils soutenaient et imprégnés de chansons de l’ère du jazz. Il y avait un croisement dans le fait que la plupart des grands groupes de soul vocaux ont commencé avec des aspirations doo-wop, et des actes doo-wop ravis de révéler leur polyvalence avec des airs de spectacle. Un tel était Quatre hauts.

Pour les fans qui voulaient entendre leurs tubes sombres et dramatiques tels que «Reach Out I’ll Be There» ou «Seven Rooms Of Gloom», les albums du groupe offraient souvent un mélange surprenant et bien conçu de matériel. Parmi eux se trouvait On Top de 1966. Les singles à succès «Loving You Is Sweeter Than Ever» et «Shake Me, Wake Me» ont été rejoints par une interprétation éblouissante et vibrante du standard de 1937 de Cole Porter «In the Still Of The Night». Pour un groupe connu pour l’énorme chant principal de Levi Stubbs, c’est vraiment une performance collective, lisse et chaleureuse. Stubbs obtient inévitablement sa place en solo, mais il faut l’attendre.

4: Lou Rawls: Stormy Weather (extrait de Tobacco Road, 1964)

Couvrir les standards était un moyen pour les soul actes d’être préparés pour des concerts bien payés au souper club – ou même à Vegas -, plutôt que pour une existence périlleuse en jouant à des plongées sur le circuit de Chitlin. Cela leur a donné une touche de «classe», du moins c’est ce qui était perçu à l’époque. Un chanteur qui ne nécessitait aucune injection supplémentaire de cette qualité était Lou Rawls, qui se produisait à la jonction de la soul, de la pop, du R&B et du jazz sans jamais paraître déconcerté. Son extrait de “Stormy Weather”, de son album classique de 1964, Tobacco Road, le trouve totalement responsable d’un big band de 17 musiciens sur une chanson écrite l’année de sa naissance – 1933 – par Harold Arlen et Ted Koehler. Lou a continué à mélanger le jazz swing et la soul contemporaine dans les années 60 et 70, toujours maître de son art et de son environnement.

5: The Supremes: The Lady Is A Tramp (de The Supremes Sing Rodgers & Hart, 1967)

En parlant de suprême… Diana Ross a été créée pour une célébrité plus large par Berry Gordy de Motown, qui a reconnu en elle la capacité de plaire à un large public. Gordy avait Mme Ross et Les Supremes du matériel de couverture provenant d’un large éventail de sources, et même si cela peut sembler étrange maintenant, il était parfaitement normal en 1967 que The Supremes apparaisse dans l’émission de télévision américaine The Hollywood Palace, chante leur tube psychédélique “Reflections” et le suit avec un «The Lady Is A Cloc», résolument non psychique, avec des «adlibs» répétés au milieu. Ils l’avaient enregistré cette année-là sur leur album Sing Rodgers & Hart, sur lequel le groupe reprenait une douzaine d’œuvres des deux compositeurs, dont les chansons restent des standards. C’était le dernier album dans lequel The Supremes est resté juste un groupe; par la suite, le nom de Diana a été déplacé au premier plan.

6: James Brown: Nature Boy (de Cold Sweat, 1967)

Personne qui achetait l’album Rodgers & Hart de The Supremes n’aurait pu voir ses attentes contrariées: il disait ce que c’était. Mais James BrownLe troisième album de 1967, Cold Sweat, combinait sa chanson titre, sans doute le premier vrai disque funk et aussi granuleux qu’un sandwich à la plage, avec une sélection de standards très éloignés du funk. Mais une fois que vous avez surmonté cela, il y a encore quelques joyaux, comme sa version de «Nature Boy».

Cette chanson étrange et étrange a été écrite par Eden Ahbez, le premier hippie de la musique, qui a fait pousser ses cheveux une vingtaine d’années avant le Summer Of Love, portait des robes et des sandales et vivait dans une tente à Los Angeles. ahbez a écrit «Nature Boy» sur lui-même et l’a donné à Nat King Cole, qui a passé huit semaines au n ° 1 avec la chanson en 1948. La version de James Brown, garnie du genre de choeurs élevés que la série originale de Star Trek utilisait pour indiquer une situation mystérieuse et effrayante, était un choc des cultures: il y avait personne de plus urbain ou professionnel que le milieu des années 60, M. Brown. Tout de même, il livre une couverture honorable, maussade, sombre et délicieuse. La chanson gagnerait en popularité au milieu des années 70 grâce à George Bensonla version haute brillance de l’album In Flight, qui se vend plusieurs millions de fois.

7: The Impressions: Satin Doll (de The Never Ending Impressions, 1964)

On se souvient des Impressions pour les brillantes chansons de Curtis Mayfield qui reflétaient – et dans certains cas ont aidé à diriger – le mouvement des droits civiques, ainsi que des cœurs touchants lorsqu’il était d’humeur romantique. Cependant, The Never Ending Impressions, leur album de 1964, mélangeait des compositions classiques de Mayfield telles que «I’m So Proud» et «I’ve Gotta Keep On Moving» avec plusieurs joyaux de Great American Songbook. Le moins probable de ceux-ci est «Satin Doll», un Duke Ellington de 1953, Billy Strayhorn et Johnny Mercer swing classique, généralement entendu sur les lèvres de Frank Sinatra et Ella Fitzgerald. Encore une fois, la chanson a probablement été incluse dans le répertoire de The Impressions à titre d’assurance: elle a montré leur polyvalence, et si le fond quittait le marché du génie de la soul pure avec une conscience sociale, ils auraient sans doute trouvé des concerts chantant des standards de swing.

8: Marlena Shaw: Que faites-vous pour le reste de votre vie (de Marlena, 1972)

Aujourd’hui, Marlena Shaw est surtout connue pour «Woman Of the Ghetto», son hymne percutant adressé aux gens au pouvoir qui ne se soucient pas de la souffrance des gens. Mais Shaw est également ancré dans l’histoire de la musique afro-américaine. À l’âge de 10 ans, elle est apparue sur scène avec le groupe de jazz de son oncle à l’Apollon à Harlem, et a chanté avec des groupes de jazz jusqu’au milieu des années 60, quand elle a signé chez Cadet et s’est dirigée vers une direction soul. Cependant, la musique avec laquelle elle avait été élevée faisait toujours sentir sa présence, et son premier album pour Blue Note, Marlena (1972), mélangeait le jazz luxuriant et la soul dans une égale mesure. L’élégant sans effort “Que faites-vous pour le reste de votre vie” était une entrée tardive pour The Great American Songbook, qui n’a été publié qu’en 1969, mais ses écrivains, Alan et Marilyn Bergman, et Michel Legrand, ont très certainement opéré dans sa tradition . Shaw est tout à fait convaincant, chantant directement du cœur.

9: Linda Clifford: Si mes amis pouvaient me voir maintenant (extrait de Si mes amis pouvaient me voir maintenant, 1978)

Il peut sembler étrange que du matériel de Great American Songbook apparaisse dans l’arène disco, mais il y avait des liens. Disco a emprunté de nombreux indices visuels de l’époque Art Déco, la période qui a vu la pose des fondations du Songbook; il y avait le même accent sur la danse que l’ère des clapets des années 20; et, franchement, le disco pouvait parfois être monotone sans arrangements intéressants et accords complexes, dans lesquels les standards du Songbook se spécialisaient. Écoutez «From New York To LA» de Patsy Gallant ou «I Will Survive» de Gloria Gaynor pour entendre des chansons disco des années 70 standards du Great American Songbook, même s’ils manquaient de nuances plus subtiles.

La version de Linda Clifford de «Si mes amis pouvaient me voir maintenant» l’a trouvée livrant un air de spectacle de Cy Coleman et Dorothy Fields, écrit pour la comédie musicale Sweet Charity. Clifford n’était pas seulement une voix formidable, elle avait derrière elle un talent de soul lourd. Elle a été signée chez Curtom, le label appartenant à son producteur Curtis Mayfield, qui jouait de la guitare sur ses disques, avec la légende de la soul des années 80 Keni Burke à la basse et les légendaires Jones Girls au chant. C’était de la soul… c’était juste du disco.

10: Barry White: Au fil du temps (de The Right Night et Barry White, 1987)

L’une des caractéristiques remarquables des normes américaines est leur polyvalence. Ils ne sont pas exactement de taille unique, mais il y en a un pour chaque chanteur. Par example, Barry White est le chanteur le plus idiosyncratique, avec une voix et un style qui lui sont propres. Pourtant, il a coupé une version brillante de «As Time Goes By» d’Herman Hupfeld pour son «album de retour» de 1987, The Right Night And Barry White.

«As Time Goes By», célèbre à Casablanca, est pour de nombreux fans le plus grand film des années 40. À ce moment-là, la chanson avait déjà 11 ans, mais elle était à la hauteur de ses paroles: un baiser est toujours un baiser… et une bonne chanson est toujours une grande chanson, comme l’a prouvé White.

11: Amy Winehouse: Moody’s Mood For Love (d’après Frank, 2003)

Un artiste soul révolutionnaire de l’ère moderne a parfaitement compris la valeur de The Great American Songbook: Amy Winehouse. Elle a grandi en écoutant la collection de disques de son père et cela l’a imprégnée d’un amour du jazz, du swing et des ballades. Sa version aventureuse mais brillamment sincère de «Moody’s Mood For Love», tirée de son album de 2003, Franc, la trouve emmener la ballade Eddie Jefferson / James Moody dans des endroits qu’elle n’avait jamais été auparavant. La chanson était basée sur le classique de 1935 de Jimmy McHugh et Dorothy Fields «I’m In The Mood For Love»; le saxophoniste James Moody l’avait joué et le chanteur Eddie Jefferson a chanté les paroles des paroles que Moody avait improvisées, donnant à la mélodie une toute autre vie. Winehouse aurait sans aucun doute approuvé sa création inhabituelle et hautement artistique.

