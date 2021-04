The Great American Songbook, Volume 3: Top 11 Country

L’attrait romantique sans fin de Le grand recueil de chansons américaines rend ses compositions adaptables à de nombreux styles de musique, du blues au âme à le jazz. Mais peut-être de manière surprenante, ces classiques du XXe siècle ont toujours constitué un défi pour les stars de la musique country.

Plus tard dans des carrières établies, des artistes de Kenny Rogers à Linda Ronstadt se sont détournés de leur son habituel avec un accompagnement orchestral pour revivre la splendeur de l’ère Songbook. Il est relativement rare de trouver des hitmakers country s’attaquant à ces compositions intemporelles avec des éléments de leur instrumentation régulière de Nashville. Mais ici, nous réunissons les meilleurs d’entre eux.

1: Willie Nelson: ‘Stardust’ (de Stardust, 1978)

La fierté de l’endroit doit disparaître Willie Nelson, dont la propre prééminence en tant qu’auteur-compositeur a toujours accru son appréciation de ses grands ancêtres. En 1978, alors qu’il atteignait un public toujours plus large à la fois avec son travail solo et en tant que membre du quatuor Outlaws, Nelson a canalisé les goûts de George et Ira Gershwin et Irving Berlin pour un album entier dédié au songbook légendaire, intitulé Stardust.

Les résultats ont été extraordinaires. L’album a passé 11 semaines au sommet du classement des pays, plus de dix ans dans cette enquête, et s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires rien qu’en Amérique. De cet ensemble, nous choisissons la charmante version de Nelson de la chanson titre de Hoagy Carmichael et Mitchell Parish. L’histoire d’amour de Country Willie avec les chansons s’est poursuivie via de nombreuses interprétations depuis.

2: Homer & Jethro, avec June Carter: ‘Baby, It’s Cold Outside’ (single A-side, 1949)

Notre prochaine sélection est peut-être la moins connue, mais c’est une pièce délicieuse de la fin de la période Songbook elle-même. En 1949, le duo comique Homer & Jethro s’est associé à June Carter, 20 ans, membre de la sacrée famille Carter. Elle était encore presque 20 ans loin de devenir Johnny Cashla femme de. Leur adaptation hilarante de «Baby, It’s Cold Outside» de Frank Loesser en 1944 a atteint la 9e place des charts country de Billboard. Il a été présenté dans le film La fille de Neptune, mettant en vedette la toujours aquatique Esther Williams.

3: Ray Charles: ‘Georgia On My Mind’ (extrait de The Genius Hits The Road, 1960)

Ray Charles reste la représentation définitive du country avec l’âme – ou parfois l’inverse – mais lui aussi pourrait se tourner vers le matériel Songbook. À tel point, en fait, que beaucoup pensent que sa version intouchable de 1960 de “Georgia On My Mind” est l’original. Il a en fait été enregistré pour la première fois 30 ans plus tôt par Hoagy Carmichael, qui a co-écrit la chanson avec Stuart Gorrell. Des centaines et des centaines de versions se sont accumulées pour ce classique de Songbook.

4: Jerry Lee Lewis: ‘Over The Rainbow’ (de Killer Country, 1980)

Jerry Lee Lewis est un autre artiste qui peut prendre une chanson bien connue et vous faire presque oublier toutes les autres versions de celle-ci. Il l’a fait avec son interprétation exaltante de «Over The Rainbow» de Harold Arlen et Yip Harburg. Qui d’autre que The Killer pourrait réutiliser une chanson écrite pour The Wizard Of Oz de 1939 et la faire entrer dans le Top 10 du pays quelque 41 ans plus tard?

5: Endormi au volant: ‘Chattanooga Choo Choo’ (de Western Standard Time, 1988)

Le groupe de swing occidental de Paw Paw, en Virginie-Occidentale, Asleep At The Wheel est un maître artisan de la chanson depuis des décennies, en tant qu’écrivains et interprètes. En 1988, ils consacrent un album entier à des compositions vintage de The Great American Songbook et au-delà: Western Standard Time. Il a remporté un Grammy et s’est ouvert avec une interprétation de «Chattanooga Choo Choo» de Mack Gordon et Harry Warren, enregistré pour la première fois par Glenn Miller et son orchestre en 1941. Les voix principales de la mise à jour proviennent de l’incontournable Willie Nelson.

6: Anne Murray: ‘All Of Me’ (extrait de Je vais te voir, 2004)

L’oiseau chanteur country canadien Anne Murray fait partie de ces chanteurs sans effort dont le style conviendrait à toutes les disciplines musicales. En 2004, sa collection de recueils de chansons, I’ll Be Seeing You, arborait sa lecture de «All Of Me» de Gerald Marks et Seymour Simons en 1931.

7: Raul Malo, Pat Flynn et Rob Ickes: “ (Je t’aime) pour des raisons sentimentales ” (de Nashville Acoustic Sessions, 2008)

Raul Malo de The Mavericks a fait une carrière de fondre les cœurs avec ses tons tendres, souvent avec une oreille pour le matériel vintage des années Songbook. En 2008, alors que le groupe était en pause, il s’est associé au guitariste et auteur-compositeur de session Pat Flynn pour l’album hautement recommandé Nashville Acoustic Sessions. Il s’est conclu par la ravissante reprise par le trio de la chanson «For Sentimental Reasons» d’Abner Silver, Al Sherman et Ed Heyman.

8: Jim Reeves: “ Ce n’est qu’une lune de papier ” (extrait de Moonlight And Roses, 1964)

«It’s Only A Paper Moon» d’Arlen, Harburg et Billy Rose a longtemps survécu au flop de Broadway pour lequel il a été écrit dans les années 30, The Great Magoo, sous son titre original «If You Believed In Me». Il avait déjà attiré au moins trois douzaines de couvertures, des goûts de Frank Sinatra, Perry Como et Le trio King Cole, au moment où Jim Reeves lui a donné son traitement gentleman sur son deuxième album de 1964, Moonlight And Roses. C’était le dernier album à sortir avant la mort tragique de Reeves dans un accident d’avion à l’âge de 40 ans.

9: Nanci Griffith: ‘Dans les petites heures du matin’ (de Ruby’s Torch, 2006)

La marque orchestrale du remake de Songbook par un notable country est ici représentée par l’auteur-compositeur-interprète texan Nanci Griffith. Son catalogue estimé contient d’innombrables joyaux de sa propre création, mais en 2006, le set Ruby’s Torch lui a fait porter son amour des chansons de la torche sur sa manche. Ici, elle refait «In The Wee Small Hours Of The Morning» de David Mann et Bob Hilliard.

10: Shelby Lynne: ‘Don’t Get Around Much Anymore’ (de Tough All Over, 1991)

Virginia Fireball La carrière de Shelby Lynne est arrivée à ébullition avec un Grammy Award du meilleur nouvel artiste en 2000. Mais c’était plus d’une douzaine d’années après sa première apparition dans les charts country. Des premières années de Shelby sur le label Epic, nous avons choisi Duke Ellington«Don’t Get Around Much Anymore» de «Don’t Get Around Much Anymore», dont les paroles élégantes proviennent de la plume de Bob Russell.

11: Patsy Cline: ‘Toujours’ (simple face A, 1968)

Nos sélections se concluent, comme il se doit, avec l’indélébile Patsy Cline. Elle porte une torche country sur sa version du numéro Irving Berlin des premières années de l’âge d’or de l’écriture de chansons, «Always» de 1925. Le titre est approprié: nous jouerons pour toujours le contenu du Songbook, en particulier entre les mains de ces grandes stars de la country.

