‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 1: “Cake Week”

Bienvenue sous la tente, boulangers ! Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer de The Ringer seront ici sur The Ringer Reality TV Podcast tous les vendredis pour récapituler la nouvelle saison de The Great British Bake Off. Dans cet épisode, couvrant “Cake Week”, nous parlons d’abord de la façon dont nous sommes entrés dans la série et pourquoi nous l’aimons tellement (0:30). Ensuite, nous passons aux choses sérieuses, en nous plongeant dans un défi de signature ignoble, dans lequel les boulangers devaient faire des mini-rouleaux suisses (14h25), un défi technique déroutant basé sur la recette de Prue pour le pain de malt (20h00), et un défi défiant la gravité (23:05). Enfin, nous remettons nos récompenses pour le fond le plus détrempé, le moment le plus absurdement britannique, le meilleur ajustement britannique et bien plus encore (32:55).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

