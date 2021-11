‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 10: « La Finale »

La finale est enfin là, boulangers. Kate et Amelia discutent de leurs sentiments généraux à propos de cette saison (0h30) avant de plonger dans un défi signature de gâteau aux carottes (14h30), un défi technique de brioche belge (21h00) et un défi de spectacle sur le thème du Chapelier fou (28h10 ). Ensuite, ils remettent leurs prix pour Soggiest Bottom, Best Brit Fit, Most Delicious Bake, et plus encore (41:50).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify