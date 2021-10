‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 2: “Biscuit Week”

Kate et Amelia discutent de la « Semaine du biscuit » dans toute sa splendeur croustillante, croustillante et de pain d’épice. Nous parlons des succès et des échecs du délicat défi de signature brandysnap (0:40), d’un manque distinctif de définition du défi technique trompeusement difficile du sandwich jammy-cookie (12:30) et des incroyables jouets de biscuits interactifs du défi showstopper (17 :30). Enfin, nous remettons nos prix pour le fond le plus détrempé, le moment le plus absurdement britannique, les meilleures extraits sonores et bien d’autres (29:35).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

