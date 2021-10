‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 4: « Dessert Week »

Kate est rejointe par une authentique britannique Lucy Ford pour discuter de la « Semaine du dessert » et des subtilités de la définition du « pudding » (0:30). Nous discutons d’un défi de signature pavlova léger et aéré (7:25), d’un défi technique délicat et collant (24:50) et d’un défi spectaculaire rempli de crème anglaise (34:10). Ensuite, nous faisons un classement spécial des mamies Bake Off en l’honneur de Maggie (42:30) et nous remettons nos prix pour le fond le plus détrempé, le moment le plus absurdement britannique, et plus (48:05).

Hôte : Kate Halliwell

Invitée : Lucy Ford

Producteur associé : Sasha Ashall

S’abonner: Spotify