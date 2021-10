‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 5 : « Semaine allemande »

Ah, la germanité ! Amelia et Sasha tiennent le fort alors que Kate galavant à travers un pays étranger en décomposant l’épisode 5 de la saison 9 de The Great British Bake Off. Tout d’abord, Amelia nous fait part de ses réflexions sur la grande semaine de Chigs (0:30). Ensuite, nous plongeons dans les délices de la « Semaine allemande », qui comprend un défi de signature de biscuits allemands en double lot (6h00), un défi technique Prinzregententorte classiquement obscur (13h45) et un défi déroutant de gâteau à la levure à plusieurs niveaux (21 : 30). Enfin, nous discutons du gagnant et du perdant de cette semaine et décernons nos prix pour Soggiest Bottom, Best Brit Fit, Most Absurdly British Moment, et plus encore (32:50).

Animatrice : Amélie Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

