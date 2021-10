‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 6: « Semaine de la pâtisserie »

Kate et Amelia reviennent pour discuter de ce qui est souvent la semaine la plus difficile pour les boulangers : la semaine de la pâtisserie. Ils parlent de leurs créations pâtissières préférées d’autrefois (0:25) avant de se lancer dans un défi signature chouxnut à la mode (7:40), un défi technique de baklava tout simplement grossier (12:40) et le pâté en croûte légèrement ésotérique défi époustouflant (16h00). Ensuite, ils discutent du gagnant et du perdant de l’épisode et remettent leurs prix pour le fond le plus détrempé, les meilleures extraits sonores, le moment le plus absurdement britannique, et plus encore (26:30).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

