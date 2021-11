‘The Great British Bake Off’ Saison 9, Épisode 8: « Free From Week »

Kate et Amelia discutent de leurs opinions sur «Free From Week» (0h30), avant de plonger dans un défi signature de sandwich à la crème glacée sans produits laitiers (8h30), un défi technique de rouleau de saucisse végétalienne (15h00) et de gluten- défi de gâteau de fête gratuit (23:35). Ensuite, ils remettent leurs prix pour le Soggiest Bottom, Best Sound Bites, Best Brit Fit et bien plus encore (41:50).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall

