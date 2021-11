Kate et Amelia discutent de leurs pâtisseries préférées d’antan et de la cohérence de la demi-finale de la pâtisserie (0:30) avant de plonger dans un défi de signature de tranches superposées (7:00), défi technique de tarte sablé bretonne (24:05), et le défi de la pièce maîtresse de l’entremet (33:35). Ensuite, ils remettent leurs prix pour le Soggiest Bottom, Best Sound Bites, Best Brit Fit et bien plus encore (55:00).

Hôtes : Kate Halliwell et Amelia Wedemeyer

Producteur associé : Sasha Ashall