‘The Great’ Stars sur les relations avec les beaux-parents et la coparentalité | Regarder

*La deuxième saison de de Hulu Comédie nominée aux Emmy Awards « Le grand » est là!

Cette saison Catherine (Elle Fanning) s’emparant finalement du trône de Russie après avoir renversé son mari Peter (Nicolas Hoult.) Mais ses défis ne font que commencer alors qu’elle s’occupe de « libérer » un pays qui ne veut pas être, la grossesse et la venue de sa mère.

Fanning et Hoult ont discuté du changement dans la relation de Catherine et Peter dans la saison deux et du personnage qu’ils aiment regarder – en tant que fans de la série.

‘Le Grand’ Peter (Nicholas Hoult) et Arkady (Bayo Gbadamosi), illustré. (Photo de : Gareth Gatrell/Hulu)

Pour Hoult, la dynamique familiale qui entoure la saison deux était quelque chose qu’il était ravi de découvrir.

« Devenir parents tous les deux est passionnant car cela les confronte à l’histoire de la façon dont leurs deux parents étaient avec eux. Nous avons Gillian Anderson venant jouer la mère de Catherine qui vient au tribunal et mélange les choses, et Jason Issacs joue Peter le Grand. Il y a cette peur de devenir parents, et comment seront-ils coparentaux ? Autant Peter aime Catherine parfois, et autant elle a potentiellement des sentiments pour lui, ils sont aussi en guerre l’un contre l’autre et essaient de s’entretuer la plupart du temps. C’est une configuration très complexe.

Le Grand – Joanna (Gillian Anderson), Catherin (Elle Fanning), Orlo (Sacha Dhawan) et Marial (Phoebe Fox), illustré. (Photo de : Gareth Gatrell/Hulu)

Fanning remplit une double fonction en tant que producteur exécutif de la série, mais les intrigues les surprennent autant que le public. Elle a révélé qu’ils tournaient souvent pendant l’écriture de la saison et qu’ils n’avaient aucune idée de ce qui allait se passer ensuite.

« Nous le regardons se dérouler en temps réel. Tony (McNamara, scénariste de la série et producteur exécutif) écrit et nous regarde en quelque sorte pendant que nous filmons. Il a une idée, mais nous nous demandons : « où tout cela va-t-il ? » » Fanning a poursuivi, « obtenir ce dernier script est incroyable parce que nous comprenons enfin ce qu’il a prévu depuis le début. Mais, bien sûr, il nous le cache.

Le Grand – Catherine (Elle Fanning), Marial (Phoebe Fox) et Georgev (Dempsey Bovell), illustré. (Photo de : Gareth Gatrell/Hulu

En tant que fan de la série, Fanning a déclaré que l’un des scénarios les plus excitants de cette saison implique Grigor, interprété par Gwilym Lee.

« Gwilym est tellement bon dans la série. Il a beaucoup à faire cette saison et son personnage devient encore plus multidimensionnel qu’il ne l’était. Je pense que ce qui est génial dans la deuxième saison de n’importe quelle émission, c’est que dans la première, vous obtenez la configuration, et maintenant nous pouvons en venir au cœur et pousser ces personnages et les voir interagir les uns avec les autres de nouvelles manières. Donc même quand je suis dans des scènes avec les autres acteurs, je regarde en tant que fan. Genre, ‘oh c’est tellement cool que tu le fasses de cette façon, ou que tu aies fait ce choix.’ Je suis un super fan de tout le monde. Ils sont tout simplement merveilleux.

De nouveaux épisodes de « The Great » sont disponibles sur Hulu maintenant.