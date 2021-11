‘The Great’ Stars tease Constant ‘Shocking and Surprising’ Saison 2 pour Catherine the Great Hulu Series (Exclusif)

The Great est de retour pour une autre saison « choquante et surprenante » sur Hulu, après une première saison hilarante et poignante couvrant la montée en puissance de Catherine la Grande en Russie. Maintenant que Catherine (Elle Fanning) a réussi à renverser son mari Pierre III (Nicholas Hoult), elle apprend le vrai coût du pouvoir. Changer la Russie n’est pas un projet du jour au lendemain, et même avec beaucoup de soutien, Catherine a un long chemin devant elle. Il y a des amis, joués par Phoebe Fox et Sacha Dhawan, et des ennemis, joués par Gwilym Lee et Bayo Gbadamosi. Dans une récente interview avec PopCulture.com, les stars ont taquiné la nouvelle saison.

The Great a été créé par Tony McNamara et va dans la direction opposée aux autres épopées historiques. Alors que beaucoup se prennent complètement au sérieux, The Great se penche si fort sur la satire qu’il rejette souvent l’histoire. « Nous ne faisons pas un documentaire historique », a expliqué Dhawan, qui incarne le proche conseiller de Catherine, le comte Orlo. « Le cœur de l’histoire est, oui, c’est Catherine la Grande, mais ce que Tony est si brillant à faire, ce qu’il a certainement fait dans la saison 2 maintenant qu’il a créé la série, ne fait qu’introduire tellement de thèmes, d’idées, de personnages différents, comme nous venons de mentionner maintenant avec Gillian Anderson. »

À la fin de la saison 2, Gillian Anderson fait une entrée inoubliable en tant que mère de Catherine, Johanna, juste après son apparition en tant qu’autre personnage historique, Margaret Thatcher, dans The Crown. Le personnage d’Anderson rejette le statu quo et apparaît comme une « entité inconnue », comme la décrit Fox. Le personnage de Fox, l’amie de Catherine, Marial, se sent même exclu du tableau par la présence d’Anderson. « D’un côté, elle est vraiment insouciante et joyeuse dans la saison deux, et ce Marial antagoniste et un peu violent m’a manqué », a déclaré Fox. « Et tout cela est revenu avec le personnage de Gillian, car ils ne s’aiment vraiment pas. »

La saison 2 est également définie par le changement drastique de la dynamique du pouvoir. Catherine est maintenant impératrice et Peter est son prisonnier. Les meilleurs amis de Peter, Grigor (Lee) et Arkady (Gbadamosi) sont maintenant soudainement désespérés après avoir passé une saison entière à être arrogants. Pour Lee, aucune meilleure scène ne capture ce changement que le couronnement au début. « Où tout le monde a des sièges au premier rang et nous sommes juste à l’arrière dans une pièce séparée, ne faisant pas partie de l’action. Et c’est assez frappant à ce moment-là », a déclaré Lee.

Pour ceux qui sont du côté des gagnants, la vie est belle… jusqu’à ce qu’elle ne le soit pas. « Nous avons tous désespérément tenté d’obtenir un statut », a déclaré Fox. « Et puis nous l’obtenons et nous profitons de ce que nous avons semé. Ensuite [we] réalisez tout ce qui va avec, et que le pouvoir n’est pas tout ce qu’il est peut-être supposé être. Ce n’est pas aussi facile qu’ils le pensent et les choses sont ténues. C’est dur de garder le pouvoir. »

L’un des nombreux aspects de The Great qui peut décourager n’importe quel spectateur est son attention aux détails tout en bifurquant dans des directions bizarres et inconfortables qui font la satire de l’absurdité de l’aristocratie du XVIIIe siècle. Même si nous savons tous que Catherine devient la femme dirigeante la plus ancienne de l’histoire de la Russie, McNamara trouve toujours de nouvelles façons de surprendre et de choquer, comme le souligne Gbadamosi. « Tout cela est choquant, mais aussi très excitant parce que vous découvrez des choses sur votre personnage et d’autres personnages dont vous n’aviez aucune idée. Et c’est très amusant », a-t-il déclaré.

« L’histoire se déroule en Russie, mais elle semble si contemporaine, universelle et relatable. Je pense que c’est pourquoi les gens aiment la regarder », a également souligné Dhawan. « Il s’agit de Catherine la Grande, mais aussi de ces merveilleux personnages qui existent dans cette cour, et des personnages qui y entrent et en sortent également. » Vous pouvez découvrir comment McNamara et les acteurs donnent vie à Catherine avec une touche du 21e siècle maintenant que Les grandes saisons 1 et 2 sont disponibles en streaming sur Hulu. Obtenez votre abonnement d’essai gratuit ici pour regarder The Great et bien d’autres programmes Hulu !