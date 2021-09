The Great Venom R-Rated Debate: que s’est-il passé et pourquoi le film va-t-il réellement être PG-13

La cote PG-13 donne à Sony la possibilité de gagner plus d’argent, et il a décidé de dire oui aux signes du dollar. Et hé, la preuve est dans le pudding. En 2018, lorsque le premier film Venom (également PG-13) est sorti en salles, il a rapporté plus de 850 millions de dollars dans le monde. Cela le place à la quatrième place parmi les films liés à Spider-Man les mieux rémunérés. L’élargissement de Venom à un public plus large a aidé le studio à réaliser d’énormes bénéfices à l’époque, malgré des critiques décevantes, et le studio veut donc naturellement répéter l’histoire avec la suite.