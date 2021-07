The Green Knight a été retiré des cinémas au Royaume-Uni avant ses débuts

Basé sur le poème Sir Gauvain et le chevalier vert, Le chevalier vert voit Dev Patel jouer Sir Gauvain, le neveu du roi Arthur et un chevalier de la table ronde. Gauvain se lance dans une quête pour affronter le personnage monstrueux éponyme du film, joué par Ralph Ineson de Game of Thrones. Le casting comprend également Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan et Erin Kellyman. Dans les coulisses, David Lowery de Pete’s Dragon et The Old Man & the Gun a réalisé le film, écrit le script et l’a édité.