« The Grinch » n’est pas sur Netflix, ruinant le Noël des abonnés

L’un des avantages de la saison des vacances est de pouvoir se détendre avec une tasse de chocolat chaud, un pyjama et une couverture sur le canapé et de regarder des films de Noël classiques. Malheureusement pour les utilisateurs de Netflix qui attendaient avec impatience de regarder Le Grinch, leur saison des fêtes est un peu sombre car la plate-forme de streaming n’offre pas la version CGI 2018 dans sa programmation. Le film était disponible sur Netflix pendant plus d’un an et a été un grand succès en 2019 pour les familles et les individus de tous âges. Malheureusement, en raison de rapports faisant état de guerres d’enchères, le film n’est pas disponible depuis 2020 et les gens n’en sont pas satisfaits.

La raison pour laquelle le film a été retiré serait due au fait qu’il s’agit d’une coproduction entre Universal Pictures et Illumination. L’un des studios avait plus que probablement le dernier mot sur l’endroit où le film serait disponible. Universal faisant partie de la société mère NBCUniversal, il est plus logique que le film soit disponible sur sa propre plate-forme, Peacock. Cependant, en 2021, ce n’est pas là non plus. De plus, les utilisateurs de Netflix n’ont même pas le choix du film d’action en direct de 2000 How The Grinch Stole Christmas cette année.

Le service de streaming propose une large sélection de films de vacances pour mettre les abonnés dans l’esprit des vacances. Une grande partie de ce qui est disponible, cependant, est le contenu original de Netflix. Cette année, Netflix a lancé sa première comédie romantique de vacances dirigée par LGBTW+ Single All the Way. Le film met en vedette Philemon Chambers et Michael Urie. Parmi les autres favoris disponibles à regarder, citons A Holiday Calendar avec Kat Graham et Quincy Brown.

Mais il ne suffit pas de remonter le moral des abonnés actuels qui veulent simplement l’histoire classique de Grinch et qui font connaître leurs propres attitudes Grinch en ligne. En attendant, ceux qui ont un abonnement premium Hulu et qui ne craignent pas de payer 3,99 $ pour regarder sur Amazon Prime Video peuvent en profiter sur ces plateformes.

Mon seul souhait de Noël

pourquoi Netflix n’a-t-il pas ajouté « Le Grinch qui a volé Noël » cette année…. m’a fait attendre toute l’année et m’a blessé :/ – Leini 🧚🏾‍♀️ (@imjustlleini) 14 décembre 2021

Au lieu d’attendre le Père Noël, cet utilisateur a attendu toute l’année pour pouvoir regarder The Grinch. Malheureusement, Netflix les a laissés tomber.

Pas de terrasse dans les couloirs

Ce qui est irrespectueux, c’est que Netflix a supprimé The Grinch alors qu’une garce essayait juste d’être houx et joyeux pic.twitter.com/wJwIieVav7 – Bebecita (@panamasprince_) 8 décembre 2021

Il n’y a pas de houx et joyeux Noël sans The Grinch. Cet utilisateur de Twitter dit qu’il est tout simplement faux de ne pas pouvoir le diffuser.

Ça n’a aucun sens

Je ne comprends tout simplement pas comment le grinch n’est pas sur Netflix. – Daniela (@DashingDaniela) 13 décembre 2021

Donnez du sens à cet utilisateur de Twitter. On ne sait pas ce qu’ils regarderont à la place de leur favori bien-aimé.

Scrooge n’importe qui ?

Le Grinch qui ne joue pas sur Netflix ne convient pas à mon esprit. – N. (@_vitaminsi) 13 décembre 2021

Cet utilisateur ne peut même pas entrer complètement dans l’esprit de Noël. Ils veulent simplement voir les merveilles de Whoville.

Ne pas souhaiter à Netflix un joyeux Noël

Je veux juste dire « va te faire foutre » à celui qui a enlevé le grincheux de Netflix. C’est tout. Au revoir. – 𝕊𝕒𝕤𝕤𝕪 𝕊𝕪𝕕 🌵 (@Skeeeterjones) 8 décembre 2021

Un utilisateur ne souhaite clairement pas du bien à Netflix. Peut-être que Netflix obtiendra du charbon pour Noël pour avoir sauté Le Grinch.

Pas si Noël

Netflix est tellement poubelle, comment vous n’avez pas le grincheux .. c’est décembre – Mutheleo (@Muhasaaa) 14 décembre 2021

Le Grinch est aussi important pour Noël que les décorations. Cet utilisateur de Twitter dit qu’il ne se sent même pas comme des vacances sans le film.

