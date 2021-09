The Guilty : critique du dernier film original de Netflix

Qui décroche à l’autre bout du fil lorsque vous appelez le 9-11 ? Que peuvent-ils vraiment faire pour vous, armés d’un peu plus que ce que vous pouvez transmettre par téléphone ? Le dernier film original de Netflix, The Guilty, part de cette prémisse très simple et se déroule d’une manière profondément satisfaisante, créant un mystère intime et plein de suspense qui vous met au défi de détourner le regard.

The Guilty est dans les cinémas en version limitée le 24 septembre après une première au Festival international du film de Toronto. Il fera ses débuts sur Netflix le 1er octobre aux États-Unis et sur de nombreux marchés mondiaux.

Lisez la suite pour notre critique de The Guilty.

Un mystère suspensif et complexe

Joe Baylor est un flic qui s’occupe de la répartition des appels 9-11. C’est un homme aux prises avec un mariage difficile et quelques revers professionnels. Ce n’est pas le travail habituel de Joe, et il n’est pas content d’être ici. En plus du stress régulier du travail et des incendies de forêt qui font rage en Californie, une date d’audience est à venir. Joe est dans la rue et derrière un bureau parce qu’il est en cours d’examen pour quelque chose qu’il a fait. Nous ne savons pas ce que c’est, mais les pièces commencent à se mettre en place alors que The Guilty avance lentement.

Mais toute cette lutte personnelle passe au second plan lorsque Joe reçoit un appel d’Emily, une femme qui a été enlevée. Dans quel genre de voiture est-elle ? Qui est son ravisseur ? Où vont-ils ? Est-ce que ses enfants vont bien à la maison et Joe peut-il tenir sa promesse de la ramener à eux ? Les questions sont difficiles à répondre car tout le monde est submergé par des ressources limitées. Trouver le véhicule dans lequel se trouve Emily est presque impossible. Sur une autoroute couverte de fumée, où les flics répondent aux urgences dans tout LA, une camionnette blanche à peine visible et indescriptible avec un numéro de plaque et une destination inconnus peut facilement passer.

On n’en voit pas grand-chose cependant. Pas directement. La majeure partie de The Guilty est racontée du point de vue très limité de Joe, alors qu’il essaie de maîtriser la situation qui lui semble de plus en plus hors de portée. Peut-il vraiment avoir une image complète d’où il est assis ? Emily est-elle entre de bonnes mains alors que Joe se démène pour l’aider tout en combattant ses propres démons ? Et comprend-il même à quoi il a affaire?

The Guilty est réalisé par Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) et basé sur un film danois de 2018 du même nom. Réinitialisant le drame en cours contre les incendies de forêt en Californie qui dispersent les services d’urgence, un calcul continu avec la brutalité policière en Amérique et un système judiciaire marqué par diverses inégalités qui se chevauchent, Fuqua et son équipe font un excellent travail pour recadrer The Guilty comme un cauchemar distinctement américain .

La tragédie de la rage masculine

Alors que l’enlèvement central de The Guilty est à l’origine d’une grande partie du suspense et de l’intrigue, le film est également une étude du personnage de Joe. En se concentrant sur lui – seul devant un terminal informatique tout en étant simultanément connecté aux personnes qui appellent – ​​nous permet de vivre une nuit à LA entièrement de son point de vue unique.

Mais son point de vue est profondément erroné. Joe n’est certainement pas celui que la plupart d’entre nous veulent à l’autre bout du fil lorsque nous avons besoin d’aide. Il est distrait. Il est impatient. Son tempérament s’enflamme à la moindre provocation. Et il a un complexe divin, pensant qu’il peut faire le travail de tout le monde mieux qu’eux. Qu’il devrait être sur le terrain au lieu d’être injustement (dans son esprit, du moins) sur un banc comme ça.

Jake Gyllenhaal est au top de sa forme dans cette étude de personnage d’un homme brisé qui cherche désespérément le contrôle.

C’est un portrait précis et réfléchi de la masculinité et du maintien de l’ordre. Et du pouvoir incontrôlé et de la destruction que nous trouvons dans les deux. Alors que nous regardons Joe canaliser toute sa colère et son énergie pour aider Emily, il devient rapidement clair qu’il s’agit pour lui d’un exutoire thérapeutique autant que d’un exercice de service public. Il travaille sur ce qui n’a pas fonctionné avec son mariage, se réconcilie avec ses limites en tant que père et commence enfin à s’attaquer à ce qu’il a fait pour être réaffecté au service du 11 septembre. Ses tentatives frénétiques pour tout résoudre à la fois pourraient cependant très bien assombrir ses capacités.

Jake Gyllenhaal apporte une profondeur incroyable à un personnage que nous pourrions autrement considérer comme une tête brûlée en deux dimensions. Cela fait partie de qui est Joe, certes, mais ce n’est vraiment que la surface d’une âme torturée qui sait à peine comment exister dans la société.

Le verdict : la critique de Coupable

The Guilty est un ajout très apprécié à la flotte croissante de films originaux de Netflix et parmi les meilleurs films américains à sortir jusqu’à présent cette année. C’est le genre de drame pour adultes à budget moyen qui semble connaître une résurgence grâce aux streamers.

Le film pourrait tirer un peu moins parti de ses révélations choquantes si vous avez vu le titre danois sur lequel il est basé, mais la performance torturée de Gyllenhaal et la direction serrée de Fuqua en font une étude de personnage convaincante à part entière. Certaines voix remarquables de Riley Keough, Da’Vine Joy Randolph, Peter Sarsgaard et Ethan Hawke fonctionnent brillamment contre Joe frénétique de Gyllenhaal, en tant que voix désincarnées à l’autre bout de la ligne.

Ne soyez pas surpris si le nom de Gyllenhaal fait le tour de la saison des récompenses.