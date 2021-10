‘The Guilty’ – Le nouveau thriller Jake Gyllenhaal de Netflix a une énorme tournure d’intrigue

Voici la chose à propos de la configuration actuelle de la liste des 10 meilleurs films de Netflix pour les États-Unis. Fondamentalement, si vous cherchez quelque chose de nouveau à regarder sur le streamer en ce moment, et que vous recherchez surtout un film, évitez la liste actuelle du Top 10 comme la peste. Jetons un rapide coup d’œil aux cinq premiers de cette liste, d’accord ? — nous avons un documentaire de Britney Spears, un nouveau film d’horreur (ce sont deux titres différents, d’ailleurs, je ne parle pas de la même chose — ha !), puis un film My Little Pony, suivi d’un Kevin James pue puis un nouveau long métrage dirigé par Melissa McCarthy que les critiques détestaient. Aïe. Pendant ce temps, le nouveau thriller de Jake Gyllenhaal de Netflix, The Guilty, a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux – en raison d’un énorme rebondissement – ​​et vaut sans doute plus le détour que tout ce qui précède.

Ci-dessous, vous trouverez une bande-annonce, ainsi que certains des faits saillants du nouveau film de Gyllenhaal. Ainsi qu’un extrait de certaines des opinions qu’il a générées en ligne.

The Guilty — nouveau film Netflix, en streaming maintenant

Selon la description officielle de Netflix, «Le film se déroule au cours d’une seule matinée dans un centre d’appels de répartition 911. L’opérateur d’appel Joe Baylor (Gyllenhaal) tente de sauver un appelant en grave danger. Mais il découvre bientôt que rien n’est comme il y paraît, et faire face à la vérité est la seule issue.

Ce film est en fait un remake en anglais d’un original danois très populaire, mais les critiques ont tout de même apprécié celui-ci. The Guilty bénéficie actuellement d’un score de 71% de critiques sur Rotten Tomatoes, basé sur 112 avis. Comme celui-ci du New York Times, qui s’extasie ainsi sur Gyllenhaal – il « construit une performance tout en majuscules et point d’exclamation ; qu’il le fasse sans perdre son emprise – sur nous ou sur le personnage – est une sorte de miracle. “

L’extrême anxiété de regarder Jake Gyllenhaal en tant qu’opérateur du 911 essayant de sauver un appelant en grave danger… THE COUPABLE, le thriller à couper le souffle du réalisateur Antoine Fuqua, est sur Netflix vendredi. pic.twitter.com/Rpg7zLL9GE – NetflixFilm (@NetflixFilm) 27 septembre 2021

Ce film d’une heure et 31 minutes met également en vedette Ethan Hawke et Riley Keough. Il a été réalisé par Antoine Fuqua et écrit par Nic Pizzolatto de True Detective.

Réaction

La grande tournure à laquelle nous avons fait allusion dans le titre se produit à mi-chemin du film. (Ne vous inquiétez pas, nous ne le gâcherons pas ici). Qu’il suffise de dire que la tournure implique … quelqu’un qui a besoin de l’aide du personnage de Gyllenhaal qui n’est pas ce que vous pensez qu’il est.

“Être un opérateur 911 semble être un travail terrible”, a noté un utilisateur de Twitter. « Vous parlez aux gens souvent dans leurs pires moments. #TheGuilty est un thriller intense avec le meilleur rebondissement de l’année.

En a écrit un autre : « Je viens de regarder #TheGuilty sur @netflix avec Jake Gyllenhaal et WOW ! La performance de Jake est incroyable ! L’histoire m’a gardé sur le bord de mon siège tout le temps et pour un film qui se déroule complètement dans un seul bureau, c’est assez impressionnant. Recommande fortement.”

