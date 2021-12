The Gunk et Among Us arrivent sur Game Pass

S’il y a une chose qui définit la Xbox de cette génération de consoles jusqu’à présent, c’est Passe de jeu. Sans surprise donc, Microsoft cherche à terminer 2021 sur une bonne note, apportant cette semaine 11 nouveaux jeux à son service d’abonnement. En vedette par la sortie exclusive Xbox du premier jour, la crasse, cette offre finale de l’année voit The Gunk rejoint par Among Us sur le cloud, Mortal Kombat 11 et Broken Age – pour n’en nommer que quelques-uns.

Alors que Game Pass a sa juste part de titres AAA, les ajouts de ce mois-ci sont principalement des classiques indépendants, de Firewatch et Lake à Broken Age. Paw Patrol et Transformers: Battlegrounds – eh bien, nous supposons qu’ils ne peuvent pas tous être gagnants, n’est-ce pas ?

La liste complète des nouveaux ajouts arrivant aujourd’hui et demain est la suivante :

Parmi nous (Cloud). Ben 10 : Power Trip. Âge brisé. Piquet d’incendie. Le Gunk. Lac. Mortal Kombat 11. Pat’ Patrouille: Mighty Pups Save Adventure Bay. Course avec Ryan. Transformateurs : Champs de bataille.

À l’exception de Among Us, tous ces titres arriveront sur Game Pass pour Cloud, PC et Xbox.

Alors que Microsoft a gardé ses numéros d’abonnés Game Pass un secret bien gardé, il ne fait aucun doute que le service gagne le cœur (et les portefeuilles) des joueurs. C’est un fait qui n’a pas semblé passer inaperçu de la concurrence, avec la rumeur selon laquelle Sony travaillerait sur un tout nouveau service d’abonnement.