The Gunk Review – Tous Gunked Up

Pour une raison quelconque, l’acte de nettoyer dans les jeux vidéo est étrangement satisfaisant. Le rangement peut être une corvée monotone dans la vie de tous les jours, mais des jeux comme Viscera Cleanup Detail, PowerWash Simulator et Unpacking transforment le nettoyage en une activité étonnamment engageante. Peut-être qu’il suffit de gamifier les tâches ménagères pénibles avec des récompenses et des objectifs, ou peut-être que cela se résume au fait que ces jeux peuvent vous faire sentir productif même lorsque vous procrastinez. Quoi qu’il en soit, The Gunk prend cette formule et l’applique à une planète extraterrestre dans les confins de l’espace. Le premier titre 3D du développeur Image and Form Games ne se limite pas au simple nettoyage, mais pour toutes les autres idées qu’il rassemble, débarrasser la planète de son gâchis titulaire est le plus agréable.

Après avoir découvert que la graisse noire malveillante sape la planète de sa force vitale, le protagoniste Rani s’apprête à retirer le Gunk pour redonner au monde sa beauté d’antan. Ceci est réalisé avec un attachement de bras qu’elle appelle affectueusement « Citrouille » qui agit comme un aspirateur robuste, vous permettant d’inhaler les masses globulaires du Gunk jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un grain. Aspirer la planète est le principe central de The Gunk, tandis que la simple plate-forme à la troisième personne et la résolution d’énigmes englobent le reste de votre aventure. Il y a aussi de rares moments de combat, mais le nettoyage du Gunk a la priorité. Chaque fois que vous nettoyez une zone de boues débilitantes, la planète reprend vie alors que la flore et la faune sortent de leur prison gluante. Regarder une zone froide, grise et sans vie exsuder soudainement de la couleur et de la faune rappelle des mécanismes similaires dans des jeux tels que Okami et fournit à The Gunk une boucle intrinsèquement satisfaisante. Peut-être que si le jeu durait plus de trois heures, l’acte plutôt professionnel de nettoyer la planète finirait par devenir périmé. Au lieu de cela, c’est le reste du jeu qui subit ce sort.

Libérer la planète des griffes de Gunk n’est pas l’objectif lorsque vous atterrissez pour la première fois sur ce monde extraterrestre particulier. En tant que Rani – avec son partenaire Becks – vous atterrissez sur ce monde inexploré pour récupérer une source d’énergie potentielle qui pourrait être suffisamment précieuse pour rembourser votre dette montagneuse. Rani est du genre aventureux, impulsif et désireux d’explorer tous les coins et recoins de cette terre inconnue, même si cela signifie parfois être imprudent. Becks, en revanche, est plus pratique et axé sur les objectifs. Elle est surprotectrice envers Rani et opposée à sa prise de risque, adoptant à contrecœur un rôle maternel alors qu’elle reste avec le navire et reste en contact avec Rani par radio. La relation entre les deux porte ce qui est par ailleurs une histoire assez routinière sur la découverte du passé mystérieux de la planète. Le conflit inévitable de Rani et Becks est prévisible, mais la combinaison d’un dialogue crédible et d’un doublage accompli crée une relation intéressante, même si elle semble trop familière.

