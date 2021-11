The Gunk sort en décembre

Thunderful Games a récemment annoncé une série de premières et d’annonces de jeux lors de son événement Thunderful World, dont l’une des plus intrigantes est la date de sortie de La crasse fixé au 16 décembre. Annoncé pour la première fois l’année dernière et développé par la même équipe que la série SteamWorld, The Gunk offre un nouvel univers à explorer et à expérimenter pour les développeurs.

Le Gunk s’articule autour de deux transporteurs spatiaux, Rani et Becks, alors qu’ils atterrissent sur une étrange planète pleine de ressources précieuses qu’ils espèrent exploiter. Mais ils trouvent également la crasse titulaire étouffant la vie de la planète et sont confrontés à un « dilemme moral » dans le processus.

Également publié avec les premiers détails du jeu, une bande-annonce montre le monde extraterrestre que les joueurs vont explorer. Les environnements luxuriants et dynamiques sans crasse se heurtent à la crasse elle-même, qu’il montre aspirée dans un appareil spécial semblable à un aspirateur dans les parties de jeu de la bande-annonce.

Developer Image and Form a le vent en poupe depuis le début de son illustre catalogue avec SteamWorld Dig. Depuis lors, la série a continué à apporter un nouveau gameplay dans une variété de genres et de contextes. Et bien qu’il ait été incorporé sous l’égide de Thunderful Games, son nom orne toujours leurs jeux. The Gunk représente la première version importante du développeur en dehors de la série SteamWorld, ce qui est une perspective passionnante, quelle que soit la façon dont vous la découpez.

The Gunk sortira le 16 décembre exclusivement pour Xbox One, Xbox Series X/S et PC.