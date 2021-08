‘The Gurrumul Story’, avec les chansons les plus populaires de Gurrumul, annoncé

The Gurrumul Story, la première collection des chansons les plus durables et les plus populaires de l’auteur-compositeur-interprète australien Gurrumul, sortira sur les plateformes numériques, CD, Deluxe CD+DVD et sur vinyle le 10 septembre 2021.

Gurrumul (1971 – 2017) est né aveugle et a grandi, en tant que membre du clan Gumatj et locuteur de la langue indigène Yolngu, sur l’île d’Elcho (Galiwin’ku), au large de la côte tropicale du nord-est d’Arnhem, dans le nord de l’Australie. Territoire. Ses chansons sur l’identité et l’esprit, la connexion avec la terre, les éléments et ses êtres ancestraux, suscitent des sentiments de paix et de nostalgie. Sa voix a fait le pont entre les cultures et a fait de lui une star improbable.

“La voix la plus importante d’Australie”

Gurrumul a attiré l’attention du monde pour la première fois lorsqu’il a sorti son premier album éponyme de renommée internationale en 2008. Sa voix fragile mais particulièrement émotive liée à des fans et des stars du monde entier, notamment Elton John, will.i.am, Sting, Gary Barlow, Quincy Jones et Stevie Wonder. Sting a dit qu’il avait “la voix d’un être supérieur”, et Quincy Jones a noté que c’était “l’une des voix les plus inhabituelles, émotionnelles et musicales que j’ai jamais entendues”. Rolling Stone Australia a déclaré que Gurrumul était “la voix la plus importante d’Australie”.

Après une longue bataille contre la maladie, Gurrumul est décédé en 2017 à l’âge de 46 ans. Gurrumul a remporté neuf prix ARIA (Australian Recording Industry Association), a été nommé à titre posthume Artiste australien de l’année en 2018, et a vendu un demi-million d’albums dans le monde.

Comprend des versions alternatives des chansons les plus populaires de Gurrumul

L’histoire de Gurrumul comprend des versions alternatives de deux de ses chansons les plus populaires. “Wiyathul (Longing For Place)” est un nouvel arrangement orchestral de “Wiyathul”, la chanson qui l’a captivé sous les projecteurs en 2008. La nouvelle vidéo qui l’accompagne (le premier clip officiel de la chanson) a été tournée dans sa maison d’Elcho Island. et présente des danseurs locaux interprétant les paroles à travers leur danse totémique.

The Gurrumul Story comprend également une rare version en duo de ‘Bayini’, de son deuxième album Rrakala, avec la chanteuse/compositrice australienne Sarah Blasko.

L’édition Deluxe CD + DVD de The Gurrumul Story comprend un documentaire de 25 minutes sur l’ascension de Gurrumul vers la gloire et quatre albums studio ainsi qu’une sélection de vidéoclips dont « Wiyathul (Longing For Place) ».

The Gurrumul Story sortira le 10 septembre 2021 et peut être pré-commandé ici.

