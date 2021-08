The Handmaid’s Tale : 5 questions que nous nous posons en attendant la saison 5

in

June fera-t-elle face à des conséquences juridiques pour la mort de Fred?

Le moment le plus choquant de la finale de la saison 4 de The Handmaid’s Tale a sans aucun doute été le meurtre du commandant Fred Waterford (Joseph Fiennes). Il a été déchiré par un groupe de ses anciennes servantes, dont le chef de file June, qui cherchaient à se venger de ses abus odieux. Compte tenu de ses crimes, la mort de Fred peut sembler appropriée sur le plan narratif et les actions de June peuvent sembler justifiées, mais ses actions auront presque certainement des conséquences.

Le gouvernement canadien n’a définitivement pas sanctionné une exécution. Fred avait donné au Canada une mine d’informations sur le fonctionnement interne du gouvernement de Gilead, de sorte que ses dirigeants ne seront probablement pas très heureux de voir qu’il a été tué. S’ils découvrent que June est responsable de la mort de Fred, elle pourrait être emprisonnée ou pire. Il est peu probable que The Handmaid’s Tale donne à June une carte sans sortie de prison. Pour le meilleur ou pour le pire, la série nous a toujours montré les conséquences des actions de ses personnages.