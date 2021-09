Il y a encore quelques années, la plus grande saison de disparité Emmy a eu lieu en 1997, lorsque The Larry Sanders Show a égalé le record de 1993 de Northern Exposure de 16 nominations sans aucune victoire. Dans le cas de Larry Sanders, cette quantité d’évitement ressemble presque à un crime plus grave que tout ce qui s’est passé dans Gilead sur The Handmaid’s Tale. Attends, non, c’est complètement faux.