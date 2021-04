The Handmaid’s Tale Saison 4 et plus de grandes émissions de télévision et de streaming à venir en avril 2021

Mare d’Easttown – HBO (18 avril)

Pour son premier grand voyage à la télévision depuis Mildred Pierce, lauréate d’un Emmy en 2011, Kate Winslet revient sur HBO pour la minisérie Mare of Easttown, créée par le scénariste de The Way Back Brad Ingelsby. Winslet joue un détective enquêtant sur un meurtre dans une petite ville de Pennsylvanie tout en essayant de ne pas laisser sa propre vie devenir incontrôlable. Si cela ne ressemblait pas déjà à un verrou, ajoutez le reste de la distribution, qui comprend Evan Peters de WandaVision, Julianne Nicholson de The Outsider, Jean Smart de Watchmen et Angourie Rice de la plus récente franchise Spider-Man.