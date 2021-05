“ The Happening ”: Et puis il est arrivé aux Supremes

Quel est le lien entre les Supremes, le film Lee Marvin / Ernest Borgnine The Dirty Dozen et la série télévisée à succès The Brady Bunch? La réponse est le compositeur de films et de télévision Frank DeVol. Il était derrière ces airs à thème parmi beaucoup d’autres, et a rejoint Holland, Dozier et Holland en tant que co-scénariste du dixième pop américain n ° 1 du trio Motown, “L’événement.” La chanson a atteint le sommet du Billboard Hot 100 le 13 mai 1967.

C’était un cas classique d’une chanson dont on se souvenait beaucoup mieux que le film dont c’était le thème. The Happening était une pièce d’époque sur les hippies et la mafia qui mettait en vedette Anthony Quinn. Le single et sa face B, «All I Know About You», ont été présentés dans le film, qui a fourni les débuts sur grand écran de Faye Dunaway.

‘Ça peut vous arriver’

La chanson, quant à elle, sonne désinvolte et insouciante à distance, et plutôt plus coquelicot que le style de croisement soul habituel des Supremes de l’époque. En y regardant de plus près, les paroles parlent d’amour perdu, et quelqu’un qui pense que tout va bien «jusqu’à ce que l’amour fasse un détour, ouais!» et ils découvrent que la romance a pris congé. «Cela m’est arrivé et cela peut vous arriver», disait le récit édifiant.

«The Happening» était remarquable pour d’autres raisons. C’était le dernier Supremes n ° 1 avec Florence Ballard, et le dernier écrit par l’équipe HDH. Ils étaient de plus en plus mécontents de ce qu’ils considéraient comme un niveau de rémunération financière inapproprié de la part de la Motown. Après avoir écrit trois autres singles de Supremes, «Réflexions», «In And Out Of Love» et «Forever Came Today» se sont déplacés vers de nouveaux pâturages avec leurs étiquettes Invictus et Hot Wax.

Après avoir fait ses débuts sur le Hot 100 début avril, “The Happening” a atteint le sommet dès sa cinquième semaine, remplaçant Franc et «Somethin ‘Stupid» de Nancy Sinatra au n ° 1. Des années plus tard, le numéro Supremes a été choisi comme disque favori de la longue série radio de la BBC Desert Island Discs par l’acteur Jane Lapotaire et l’ancien Premier ministre britannique John Major.

